【校園欺凌】斥家長太保護子女將欺凌小事化大　非常老師︰欺凌是無法避免

▲ 有老師斥責家長太保護子女，認為學生應盡早習慣被欺凌。

校園欺凌事件時有發生，被欺凌的學生身心受創，可能成為一輩子的陰影。日前一名自稱老師的網民在社交平台投稿，認為學校是社會縮影，學生應盡早習慣被欺凌，同時斥責家長太保護子女，往往將欺凌事件小事化大。他的言論引起網民反感，直指他枉為人師，竟將責任推卸給受害者。

被欺凌者需自我反省

該名老師兼家長於facebook專頁「家長 Secrets」投搞，表示每間學校都有欺凌，家長不必「咁小事咁大陣仗」︰

學校就係社會縮影，小朋友要盡早習慣，你要明白欺凌是無法避免，好多時候亦唔嚴重，而且亦與被欺凌者有關。

他建議家長應教導小朋友正面面對欺凌，並學習如何避免被欺凌，甚至提醒家長以旁觀者角度去檢討，是否因子女出現問題，才成為被欺凌的對象。他寫道︰

點解只有你的子女被欺凌，其他同學就冇？當中一定有原因，會唔會係你嘅子女做事行為外表出咗問題，太惹老師同學反感？

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家長小事化大過分保護

家長經常向他投訴子女被欺凌，但他有感「好多時候都係雞毛蒜皮嘅小事」。他指老師的責任只是教學，還要應付很多行政工作，根本無暇處理其他事務，直言「社交問題應該家長自己處理返先啱」。不過，他批評家長太保護子女，反而害了他們。

他分享自己曾遇過欺凌，受過皮肉之苦，但他覺得「欺凌其實唔可怕」，事件沒有影響他的人生，現在他只當作笑話向子女提及，教導他們調整心理，學習「點樣成為一個討人愛嘅人，避免成為被欺凌目標」。他總結事出必有因，最緊要做好自己︰

唔好將所有事無限放大，甚至乎當件事冇發生過，問題自自然然就會解決，亦就沒有欺凌。

網民︰枉為人師 助長欺凌

帖文言論引發網民熱議，幾乎一面倒反對這位老師的說法，認為他沒做好老師的責任，不但助長欺凌，而且是對被欺凌者的一種加害。有網民留言，「絕對唔贊成呢位老師Blame on victim嘅偉論」、「遇著呢種人，真係冇運行；何況呢種人係老師，學生成世受影響」、「你枉為人及人師」、「本末倒置、助紂為虐」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳