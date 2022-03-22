  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (週二) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校園欺凌】斥家長太保護子女將欺凌小事化大　非常老師︰欺凌是無法避免

教育 18:29 2022/03/22

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

有老師斥責家長太保護子女，認為學生應盡早習慣被欺凌。

校園欺凌事件時有發生，被欺凌的學生身心受創，可能成為一輩子的陰影。日前一名自稱老師的網民在社交平台投稿，認為學校是社會縮影，學生應盡早習慣被欺凌，同時斥責家長太保護子女，往往將欺凌事件小事化大。他的言論引起網民反感，直指他枉為人師，竟將責任推卸給受害者。

被欺凌者需自我反省

該名老師兼家長於facebook專頁「家長 Secrets」投搞，表示每間學校都有欺凌，家長不必「咁小事咁大陣仗」︰

學校就係社會縮影，小朋友要盡早習慣，你要明白欺凌是無法避免，好多時候亦唔嚴重，而且亦與被欺凌者有關。

他建議家長應教導小朋友正面面對欺凌，並學習如何避免被欺凌，甚至提醒家長以旁觀者角度去檢討，是否因子女出現問題，才成為被欺凌的對象。他寫道︰

點解只有你的子女被欺凌，其他同學就冇？當中一定有原因，會唔會係你嘅子女做事行為外表出咗問題，太惹老師同學反感？

最新影片︰

家長小事化大過分保護

家長經常向他投訴子女被欺凌，但他有感「好多時候都係雞毛蒜皮嘅小事」。他指老師的責任只是教學，還要應付很多行政工作，根本無暇處理其他事務，直言「社交問題應該家長自己處理返先啱」。不過，他批評家長太保護子女，反而害了他們。

他分享自己曾遇過欺凌，受過皮肉之苦，但他覺得「欺凌其實唔可怕」，事件沒有影響他的人生，現在他只當作笑話向子女提及，教導他們調整心理，學習「點樣成為一個討人愛嘅人，避免成為被欺凌目標」。他總結事出必有因，最緊要做好自己︰

唔好將所有事無限放大，甚至乎當件事冇發生過，問題自自然然就會解決，亦就沒有欺凌。

網民︰枉為人師 助長欺凌

帖文言論引發網民熱議，幾乎一面倒反對這位老師的說法，認為他沒做好老師的責任，不但助長欺凌，而且是對被欺凌者的一種加害。有網民留言，「絕對唔贊成呢位老師Blame on victim嘅偉論」、「遇著呢種人，真係冇運行；何況呢種人係老師，學生成世受影響」、「你枉為人及人師」、「本末倒置、助紂為虐」。點擊睇更多網民留言︰

    點擊圖片放大
    +10
    +9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【校園欺凌】香港校園欺凌比美台嚴重　心理學家：有小學生遭欺凌不敢求助
13:27 2022/01/05
【校園欺凌】香港校園欺凌比美台嚴重　心理學家：有小學生遭欺凌不敢求助
【校園欺凌】小五兒遍體鱗傷焦慮失眠拒返學　揭發2年來遭4同學欺凌毆打踢下體
16:52 2021/11/29
【校園欺凌】小五兒遍體鱗傷焦慮失眠拒返學　揭發2年來遭4同學欺凌毆打踢下體
【校園欺凌】中三女生遭男同學欺凌侮辱患焦慮休學　家長：校方懲罰無阻嚇
07:00 2022/03/17
【校園欺凌】中三女生遭男同學欺凌侮辱患焦慮休學　家長：校方懲罰無阻嚇

你可能感興趣

【校園欺凌】香港校園欺凌比美台嚴重　心理學家：有小學生遭欺凌不敢求助
13:27 2022/01/05
【校園欺凌】香港校園欺凌比美台嚴重　心理學家：有小學生遭欺凌不敢求助
【校園欺凌】小五兒遍體鱗傷焦慮失眠拒返學　揭發2年來遭4同學欺凌毆打踢下體
16:52 2021/11/29
【校園欺凌】小五兒遍體鱗傷焦慮失眠拒返學　揭發2年來遭4同學欺凌毆打踢下體
【校園欺凌】中三女生遭男同學欺凌侮辱患焦慮休學　家長：校方懲罰無阻嚇
07:00 2022/03/17
【校園欺凌】中三女生遭男同學欺凌侮辱患焦慮休學　家長：校方懲罰無阻嚇
家庭關係 家庭教育 校園欺凌 教育議題 老師 網絡熱話

最高瀏覽

【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
19:24 2022/03/21
【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了
16:50 2022/03/21
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
13:58 2022/03/21
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人