【講你都唔信】大爆人生瘀事江美儀野外如廁　林盛斌曾遭誤認為盧海鵬

▲ 無綫綜藝節目《講你都唔信》昨晚首播。

無綫綜藝遊戲節目《講你都唔信》昨(21 日)晚首播，節目由曾志偉、錢嘉樂及丁子朗任主持，每集將邀請兩組嘉賓作賽，圍繞當晚主題大講「孰真孰假」小故事，並由另一隊伍競猜故事虛實，成功呃人者可獲得分數，每晚分數較高 一隊可晉級至第二集。

昨晚一集由「兄弟幫隊」的 林盛斌(Bob)、王梓軒及范振鋒，迎戰「烈女隊」的江美儀、莊鍶敏及黃婧靈(波 波)。今集6位嘉賓輪流配合主題「人生中最『瘀』的事」大講驚人故事!

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當中最令人難以置信的，要算是江美儀的「野外如廁」事件。江美儀透露當年與男朋友拍拖期間，原本二人吃完飯後甜蜜地駕車返回女方香閨，豈料途中美儀人有三急，最終還是肚痛難耐，隨 即「擸」紙巾跳車衝入草叢解決。

▲ 好難得見到美儀姐表情咁豐富。

豈料卻因太匆忙發生爆尷事件:「舒服到不得了! 我覺得人生最爽是那一刻。但是我忘記了一件事情，就係他(男友)的車頭燈當時是向著我，代表整個過程他看到了，我就好尷尬吧，死喇 ，穿回褲子點好呢?之後我穿回褲子當沒事發生。」

至於向來口才了得的Bob，則以一個極假的態度，訴說了一個爆笑感十足的真實故 事。Bob透露四、五年前與助手到柴灣某工業大廈工作，與數名市民等𨋢期間遇上 一名目測六十至七十歲的阿伯向他大叫「明星喎」。

▲ 林盛斌講故仔又幾叻！

Bob透露對方繼續搭訕，更愈講愈唔對路:「他問:『嘩!唔見你做電視嘅?』，我心想沒理由，接著他又說:『我以前很喜歡看你做大白鯊』。我當時在想，自己沒有拍過西片，甚麼《大白鯊》呀?他就再回:『大姐明，蝦仔爹哋呀嘛!』當時其他等𨋢的人笑到，我心想你認錯我是盧海鵬?」

▲ Present故仔嘅手法亦好叻。大家覺得佢同呢個鵬哥似唔似先。

阿Bob坦言事後上網認真研究鵬哥後生時的樣子，並終發現二人撞樣真相，更即場展示戴了黑框眼鏡後的鵬哥與自 己的相似度，十分爆笑。

至於波波則自爆讀中四期間，有天放學與同學到銅鑼灣行街時，忽發奇想欲一口氣 衝上「一條落緊嘅扶手電梯」，抱著必勝決心的波波在發行力猛衝期間意外大字形 跌倒，結果春光乍洩並自始獲封「銅鑼灣粉紅色」。

講了一大輪故事後， 最終由口才及呃人技巧均略勝一籌的「烈女隊」勝出!