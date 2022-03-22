【亞視一姐】薛影儀被控普通襲擊等兩罪　阿儀獲准保釋候上訴

被稱為「亞視一姐」的藝人薛影儀（阿儀）去年9月在元朗朗屏邨被街坊發現未有戴上口罩，於是狙擊她並拍下她逃走過程作「公審」。

片段早前在社交網站流傳，阿儀更在升降機疑起飛腳、及多次用手襲擊拍片者，期間街坊報警。

阿儀在2022年2月11日被捕，當時她在警誡下承認犯案，「因為佢唔畀我走，佢用手機影住我」。

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阿儀承認控罪

阿儀被控一項普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，案件今日首次於屯門裁判法院提堂。

身穿紅色衛衣兼戴著聖誕口罩的阿儀今早8時多抵達法院，她發看到記者後即時戴上太陽眼鏡。

就普通襲擊罪、違反口罩令，阿儀於庭上承認這兩項控罪。

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因打算跑步而未戴口罩

辯方求情時提到任職藝人的被告被捕時承認一時衝動，情緒失控下犯案。代表律師稱被告未有戴口罩是因為打算前往跑步，並承諾未來會戴好口罩、遵守防疫條例。

最終，阿儀因普通襲擊罪被判即時入獄兩星期，違口罩令則被罰款5000元。辯方律師即時提出保釋上訴，獲法官批准。

而阿儀於日前在Instagram上載自己在天水圍公園賞花的相，相中的她也未有戴上口罩。有網民留言：「啊儀又冇戴口罩」，阿儀親自回應網民「我影相唔洗戴口罩呀！」。

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