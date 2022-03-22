【回南天】天氣潮濕浴室滋生「小蚊滋」 專家教$10小法寶KO小黑蚊

▲ 天氣潮濕浴室滋生「小蚊滋」，專家教$10小法寶KO小黑蚊。

踏入春天，天氣日漸潮濕，家中浴室、廁所開始頻現小隻又黑的「小蚊滋」。其學名為「蚤蠅」，又名「棺材蠅」，大多時間數隻聚集伏在牆角，遭拍打時卻行動敏捷；雖不咬人但殺之不盡，相當滋擾。

▲ 「小蚊滋」學名為「蚤蠅」，又名「棺材蠅」。

近日有台灣網友發文求助，稱已換了排水孔較密的蓋子，又請除蟲專家清理，仍無法解決過多蚊滋的問題。貼文下不少網友留言稱，可以倒滾水加小蘇打粉，或漂白水進排水口；定期用殺蟲劑除霉，清理積水處等。

而在本港，居民陳太長住的單位近年亦頻現「小蚊滋」，每次大清洗後隔一兩日又復現；甚至用通渠劑清渠後仍不能徹底解決問題。

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專家教$10小法寶KO小黑蚊

香港殺蟲業協會公關主任蔡炳然指，由於潮濕的天氣下蚤蠅會產卵生長，所以每年4月至10月都可以見到其蹤影。

由於香港居住環境較稠密，而且水渠都是上下或左右互通，有時未必是在自己渠口積聚，而是隔離鄰舍較不衛生，令蚤蠅滋長。他建議可按家中情況做好以下措施：

勤於清理水渠口的積聚物，定時將頭髮、碎屑等等清走

每3日至一星期將稀釋的漂白水、蘇打粉加醋等倒入渠口及去水位，並保持廁所乾爽

另外，食環署也建議短期方法可把熱水或漂白水倒進排水渠。但最有效還是徹底洗刷排水渠，清除渠道的黏液層。

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責任編輯：羅嘉欣