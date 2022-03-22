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【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫

親子 13:17 2022/03/22

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24歲男子逃過一劫。

內地東航一架由昆明飛往廣州的客機，經廣西上空時墜毀，目前搜救工作仍在進行。出事客機上有132名乘客連機組人員，不過，原定會乘坐該航班，來自雲南騰衝的黃先生，卻在起飛前一刻，臨時取消機票，另他逃過一劫。

中國東方航空，航班號為MU5735的波音737客機，昨在飛往廣州途中，於廣西梧州墜機。出事後，搜救工作仍在進行，墜機引發的大火雖然已經被撲熄，但據現場居民報稱，事發地點只見到飛機殘骸碎片，沒有見到罹難者遺體。機上旅客123人及9名機組人員生死未卜。

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不過，事發後，原本購買出事航班機票的24歲男子黃先生，卻臨時取消訂票。黃先生原計劃從雲南騰衝出發，乘坐第一班航班飛往昆明，再於昆明轉機，乘坐MU5735飛往廣州打工。

詎料首班航班，因天氣原因取消，令他無法如期抵達昆明。由於他購買的是聯程票，他只能臨時退訂第二班飛往廣州的航班。

而起初，他僅將退票的情況，在網上分享，直到眾多網民見其發文後，紛紛留言大呼「你真幸運」，他才留意到自己原本乘坐的第二班航班墜毀的消息。其後，他亦在於網上分享自拍短片，感謝朋友關心，並報平安指，自己因為第一班航班取消，才退票未登上出事客機，逃過一劫。

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責任編輯：王明芳

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