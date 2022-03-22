【第五波疫情】食環署人員快測呈陽性　機場食物檢驗辦事處暫時關閉【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（22日）再有職員確診或初步確診。

【12:50】

食環署今日表示，由於有食環署人員經快速抗原檢測對2019冠狀病毒病呈陽性，該署位於駿運路三號國泰航空貨運站及亞洲空運中心二號空運貨站的機場食物檢驗辦事處今日下午須暫時關閉以進行徹底清潔消毒。預計於清潔消毒完成後，下午稍後時間會逐步恢復服務。



有關個案涉及本署一名衞生督察，最後上班日期為三月二十一日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署已按衞生防護中心指引為相關地方安排全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。進口商如需辦理貨物清關，可前往食環署位於香港國際機場超級一號貨站辦公大樓南座的機場食物檢驗辦事處辦理。



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責任編輯：TOPick港聞組