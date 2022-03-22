【劉鳴煒結婚】「Package劉」伴侶全屬高學歷女神　一文盡睇劉鳴煒情史

▲ 劉鳴煒感情生活精彩。

富商大劉劉鑾雄的兒子「Package劉」劉鳴煒，在今日（3月22日）早上，在個人社交平台上載一張疑似結婚註冊的照片，令不少網民紛紛留言恭賀。

作為金鑽級筍盤的劉鳴煒，多年來的拍拖對象全都高質兼來頭不小，其感情生活認真是多姿多采。

【劉鳴煒結婚】全城中至筍package封盤？ 劉鳴煒上載婚照疑宣布再婚

▲ 劉鳴煒封盤？

【劉鳴煒結婚】全城中至筍package封盤？ 劉鳴煒上載婚照疑宣布再婚

大學同學Wendy

劉鳴煒於1997年在英國升讀大學期間，認識當時的同學Wendy，出身小康之家的Wendy與劉鳴煒一樣性格踏實，為人低調，兩人拍拖三年後結婚，在2006年一起從英國回流返港，並於2008年誕下一對龍鳳胎。不過最終於2010年底宣布和平離婚。

與Wendy離婚後不足半年，劉鳴煒被傳媒拍到與一名年約30歲的新歡拍拖外出，可惜最後亦是分手收場。

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金融之花奚倩雯Estella

直到2016年，劉鳴煒與Estella在一個飯局認識，由於Estella為人健談又靚女，劉鳴煒因此對她留下深刻印象，沒多久二人便擦出愛火花，更在社交平台大晒合照，劉鳴煒公開封盤，愛得甜蜜。

據知Estella於港大經濟系畢業，曾經到荷蘭進修，是摩根大通嘅客戶投資組合經理，絕對有樣貌有學識。

Elizabeth Yeung

不過劉鳴煒到2018年已換畫，他被傳媒拍得與年青高妹約會，全程表現勁冧，春風滿面。

據悉，她叫Elizabeth是港鐵高級職員，同樣年青貌美，但最終亦分手收場。

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趙慧奈

2019年3月劉鳴煒再被爆出與明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）拍拖，當時愛得癡纏的二人。

有指劉鳴煒甚至出動私人飛機質與Keina看北極光，更分別於社交平台甫相而洩密。但後來二人感情生變，劉鳴煒更用電影《驕陽似我》（Good Will Hunting）中的英語對白，講一對情侶原本感情好好的卻突然生變，對方更不辭而別，似有所暗示。

而Keina後來亦曾高調大晒與另一位異性的親密合照，疑似新歡的男子是一名日本人，與Keina同聲同氣。

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