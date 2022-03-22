【夫妻相處】共渡婚姻危機　洪天明結婚10周年向周家蔚示愛：謝謝你的全部

▲ 洪天明連環晒相賀結婚10周年。

前香港小姐亞軍兼最上鏡小姐周家蔚與洪金寶的兒子洪天明結婚10年，兩人育有分別9歲及6歲的兒子，昨日（21日）周家蔚和洪天明結婚10周年，天明在社交網連環上載多張婚照及家庭照慶祝，並向太太送上愛的宣言：



10周年了！謝謝你的陪伴，謝謝你的愛，謝謝你的關懷，付出，忍耐，體諒，脾氣。謝謝你的全部。我們會有更多的10年。我愛你。

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周家蔚與洪天明於2012年結婚，兩人早年在TVB《 1+1的幸福 》節目中透露，兩人是拍攝旅遊節目而結緣，相識半年周家蔚已獲天明於馬爾代夫旅行求婚，其後更去了澳洲拍攝婚紗照，兩人有共識在3年後才結婚，婚後周家蔚誕下兩名兒子，2013年誕下大兒子洪大仁，2015年誕下小兒子洪竟稀。兩名兒子的英文名分別為TJ及JT，是取自夫妻的英文名字首個字母，十分浪漫。



周家蔚在節目中曾表示很欣賞洪天明有擔當的性格：



他很有計劃，想好何時置業、組織家庭、生小孩，一切很順利。



不過婚後不久，洪天明就北上工作，長年在內地拍劇，甚至在周家蔚誕下小朋友後的一個月，洪天明已經離港工作，而天明都曾經自責忽略了老婆及兒子，希望時間分配得更好，讓事業和家庭兩邊能夠平衡，而天明都說到做到，曾推掉工作來支持兒子的表演。

而周家蔚亦都非常體諒老公，專心照顧家庭，沒有老公在身邊的日子，她除了照顧兒子外，就是和「七魔女」聚會，湯盈盈、文頌嫻、鍾麗淇、佘詩曼、姚樂怡和梁靖琪，照顧家庭頭頭是道，因而被封為好新抱，她向老公說：



你在外，不要緊，我會照顧好家庭。



洪天明爆偷食風波



不過在2017年洪天明在內地卻爆出偷食風波，有報道指天明在上海夜蒲，背妻偷食，更手拖手返回酒店。人夫形象插水，但周家蔚仍然力撐老公，更出招力證夫妻情不變，家庭和睦。她當時連環於社交網上載一家四口溫馨合照，平息風波，周家蔚大方表示對老公百分百信任，更力撐只是一場誤會，而洪天明都隨即返港陪太太及兒子，如今婚姻危機已經解除，洪天明此後都沒有傳出任何緋聞，繼續做好丈夫和好爸爸，在結婚10周年時，上載合照向太太示愛放閃。

▲ 洪天明上載與周家蔚的婚照示愛。 ▲ 洪天明長期北上工作，周家蔚在香港照顧兩子。

▲ 沒有老公在身邊的日子，周家蔚平時與好姊妹聚會。 ▲ 洪天明曾被爆偷食，後來周家蔚表示絕對信任丈夫。 ▲ 周家蔚與洪天明婚後誕下兩子。 ▲ 洪天明的爸爸是洪金寶。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

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責任編輯:陳麗薇