【兄性侵妹】智商低兄長性侵胞妹成孕判教導所　官斥摧毀胞妹一生

▲ 17歲智商低兄長涉性侵15歲胞妹，今於高院就亂倫等共3罪判入教導所。資料圖片

智商低17歲男生於家中性侵15歲胞妹致懷孕22周，最終需進行墮胎手術。涉案兄長早前於高院承認強姦及亂倫共3罪，今(22日)被判入教導所。法官判刑時指被告利用兄長身份性侵胞妹，為發洩自己性慾而摧毀胞妹一生，被告應感羞恥及慚愧。法官考慮到被告智商屬邊緣，犯案與其成長過程中有一定程度關係，認為判處被告進入教導所，有助其改過自新及培養正確性觀念。

被告現年19歲，被控於2019年6月某天強姦X，並於同年7月某兩天，明知X為其胞妹而與X發生性行為。案發時被告及X分別17及15歲。案發時兩人均為學生。

法官引述心理報告指，X事後情緒低落及感到焦慮，父母離異前，父曾對母施用暴力，X因此感到母親能否於危難中保護她缺乏信心，事後對被告亦感恐懼，經常發惡夢，以專注學業及依頼朋輩支持，而避免回憶性侵事件。專家認為X患創傷壓力症後群，須接受心理輔導。

至於被告的心理報告指出，被告自小六浸淫於色情刊物及自瀆行為，加上缺乏處理異性關係技巧，並有過度活躍症及專注力失調，自制能力低，令她多次性侵X，需接受心理輔導。代表律師求情指被告感後悔，因對性好奇而犯案，望法官能輕判，令他有改過自新的機會及報答母親。

法官判刑時指，被告犯下嚴重罪行，身為兄長不但沒有保護X，更利用兄長身分性侵X，違反誠信，令X成孕及須進行墮胎手術，令其身心受創。法官指事件成為X難以磨滅的烙印，被告為發洩自己性慾，摧毀胞妹一生，被告應感極度羞恥及慚愧，事件對被告一家而言實屬悲劇。

法官續指被告於破碎家庭成長，父母離異後，被告由母親照顧，未能於健康家庭中成長，加上被告個人有不少問題，其智商屬邊緣及有過度活躍症，多方面能力均屬中下程度。

法官指青年人對性好奇是自然的事，但卻會有相當控制，亦不會對以自己胞妹作洩慾對象。被告犯案與與其成長過程中，缺乏父母良好照顧及引導有一定程度關係，考慮到案件背景及被告個人問題，認為判處被告進入教導所，有助其改過自新及培養正確性觀念，離開教導所後仍須接受監管，有助重新融入社會，故認為判處教導所對被告及社會是最有裨益的做法。

案情指，被告、X和母親同住，案發期間，被告與事主3度發生性交，其中兩次X同意發生性交。X於2020年1月初告知母親沒有月經，母親帶X到醫院檢查，發現她懷孕22周，同年1月底進行墮胎手術，證實嬰兒父親為被告，被告於同月中被捕，警誡下被告保持緘默。

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記者：林育慧