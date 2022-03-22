【烏克蘭戰爭】俄軍導彈來襲烏克蘭6週大女嬰正哺乳　母緊抱護女兒血流披面

▲ 烏克蘭媽媽餵哺母乳時遭到導彈襲擊，所幸母女平安。

俄羅斯入侵烏克蘭導致大量平民傷亡。烏克蘭首都基輔一名母親為女兒餵哺母乳期間，遭到俄軍導彈襲擊。所幸該名媽媽當時立刻緊緊抱住女嬰，最終後者並無大礙。母親則在爆炸中受傷，當場血流披面，當她查看女兒情況時，驚見女兒渾身都是自己的鮮血和玻璃碎片。

俄軍對烏克蘭展開大規模空襲和導彈攻擊，不少平民區都遭殃。據聯合國統計，至今有逾847名平民因戰事喪生，傷者也有1399人。聯合國又指出，真實傷亡數字，可能比上述粗略統計高出許多。而基輔一名育有6週大女兒的媽媽，也成為受害者。

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女嬰渾身鮮血及玻璃碎片 幸無大礙

27歲的奧爾嘉（Olga）接受媒體訪問時表示，事發時為清晨時分，她為女兒沐浴後，正用毛毯包裹女兒開始餵母乳，而當導彈來襲時，她則以身軀緊抱女兒，她說，或許正是毛毯和自己的身體，令女兒活下來。

她說，爆炸後，她立刻查看女兒是否有受傷，卻只見到女兒滿身鮮血和玻璃碎片，「我當時以為那是她的血」。而被爆炸驚醒的丈夫，此時也及時前來查看，才告知妻子，女兒身上的血，是由妻子頭上流下。母女其後入院治療，母親頭部及軀幹受傷。女嬰則奇蹟地只有輕微擦傷，並無大礙。

戰火令家園盡毀，奧爾嘉的丈夫表示，「我們已一無所有，唯一能做的只有保持樂觀，我們相信這已是我們人生中最壞，最恐怖的情況。」

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責任編輯：王明芳