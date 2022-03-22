【新冠口服藥】梁卓偉冀以電腦系統分析病人病歷派藥　建議速遞送藥上門

▲ 港大醫學院院長梁卓偉。（馮漢柱攝）

消息指，醫管局昨日（22日）放寬指引，60歲或以上所有新冠病人均可獲處方用藥。（詳情即看：【下一頁】）。港大醫學院院長梁卓偉指，醫管局更改指引是非常正面以及積極的一步，不過需要考慮如何方便市民得到藥物，可以思考再走多一步，如果有潛在藥物的相沖，相信絕大部分人的病歷在公立醫院或私家醫院都有，用電腦系統分析病人的病歷，若果沒有長期疾病或藥物相沖，甚至可以考慮送藥速遞上門。

梁卓偉表示，期望能做到如「你肚餓食飯，你電話撳幾個掣一個鐘頭內就會到，點解唔可以用同樣的供應鍊去派藥」，而新冠口服藥在五天內服用能大大減低死亡率，接近7成。

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記者：李榮忠