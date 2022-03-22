  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (週二) 15:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外賣餸包】美味廚10款歸家抗疫真空美食包 米芝蓮星級美味8折優惠【內附連結】

休閒消費 14:20 2022/03/22

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

美味廚最新推出的抗疫美食包，梅菜扣肉 $168 是招牌菜之一。(餐廳提供)

疫情仍持續，高質的外賣餸包大有需要，美味廚 Megan's Kitchen作為一間米芝蓮必比登推介的火鍋廣東菜餐廳，為「無飯家庭」新推出「歸家抗疫」真空美食包，供應10款不同菜式供客人選擇，現凡在美味廚堂食或購買外賣，不論外送或自取，均可享有8折優惠。

紅酒燴牛尾 $168，平時在家也少煮亦費時，不如幫襯餐廳還划算。(餐廳提供)

當中少不了餐廳的招牌菜，如水晶粉皮豉油雞(原價$368 /現價$294)及梅菜扣肉(原價$168 /現價$134)，菜式皆即叫即做，完成後立即以真空包裝，速食包可以存放雪櫃（4°C)   數天或冰箱（-18°C)  一、兩星期，食用前只需將速食包原包放入沸騰的水裏煮20分鐘，就可以享用，十分方便。

玫瑰普洱茶燻雞 $488 ，雞肉嫩滑，吃時有淡淡玫瑰和茶的芳香。(餐廳提供)

其他美味菜式還選擇還有玫瑰普洱茶燻雞 (原價$488 /現價$390)、椰香咖哩雞(原價$168 /現價$134)、咖喱牛筋坑腩(原價$188 /現價$150)、紅酒燴牛尾(原價$168 /現價$134)、甜酸京都骨(原價$168 /現價$134)等等。

菜式可到網上商店瀏覽 、訂購則按此連結

地址：香港灣仔道165-171樂基中心5樓

電話 : 2866 8305

記者：郭秀芳

相關文章

【外賣下午茶】沖繩縣與法式糕點品牌Jouer外賣下午茶　歎沖繩青檸芝士撻＋海鹽馬卡龍＋紫薯黑糖蛋糕【內附連結】
15:44 2022/03/01
【外賣下午茶】沖繩縣與法式糕點品牌Jouer外賣下午茶　歎沖繩青檸芝士撻＋海鹽馬卡龍＋紫薯黑糖蛋糕【內附連結】
【酒店優惠】香港W酒店網店　新推多項飲食水療健康優惠 【附訂購連結】
15:38 2022/03/18
【酒店優惠】香港W酒店網店　新推多項飲食水療健康優惠 【附訂購連結】
【外賣優惠】日本人氣店「燒肉 LIKE」便當外賣自取 全單85折優惠【內附連結】
12:23 2022/03/11
【外賣優惠】日本人氣店「燒肉 LIKE」便當外賣自取 全單85折優惠【內附連結】

你可能感興趣

【外賣下午茶】沖繩縣與法式糕點品牌Jouer外賣下午茶　歎沖繩青檸芝士撻＋海鹽馬卡龍＋紫薯黑糖蛋糕【內附連結】
15:44 2022/03/01
【外賣下午茶】沖繩縣與法式糕點品牌Jouer外賣下午茶　歎沖繩青檸芝士撻＋海鹽馬卡龍＋紫薯黑糖蛋糕【內附連結】
【酒店優惠】香港W酒店網店　新推多項飲食水療健康優惠 【附訂購連結】
15:38 2022/03/18
【酒店優惠】香港W酒店網店　新推多項飲食水療健康優惠 【附訂購連結】
【外賣優惠】日本人氣店「燒肉 LIKE」便當外賣自取 全單85折優惠【內附連結】
12:23 2022/03/11
【外賣優惠】日本人氣店「燒肉 LIKE」便當外賣自取 全單85折優惠【內附連結】
飲食資訊 美食 疫情 外賣 米芝蓮 菜式 火鍋 灣仔 餐廳

最高瀏覽

【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
19:24 2022/03/21
【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
13:58 2022/03/21
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了
16:50 2022/03/21
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了