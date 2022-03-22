【外賣餸包】美味廚10款歸家抗疫真空美食包 米芝蓮星級美味8折優惠【內附連結】

▲ 美味廚最新推出的抗疫美食包，梅菜扣肉 $168 是招牌菜之一。(餐廳提供)

疫情仍持續，高質的外賣餸包大有需要，美味廚 Megan's Kitchen作為一間米芝蓮必比登推介的火鍋廣東菜餐廳，為「無飯家庭」新推出「歸家抗疫」真空美食包，供應10款不同菜式供客人選擇，現凡在美味廚堂食或購買外賣，不論外送或自取，均可享有8折優惠。

▲ 紅酒燴牛尾 $168，平時在家也少煮亦費時，不如幫襯餐廳還划算。(餐廳提供)

當中少不了餐廳的招牌菜，如水晶粉皮豉油雞(原價$368 /現價$294)及梅菜扣肉(原價$168 /現價$134)，菜式皆即叫即做，完成後立即以真空包裝，速食包可以存放雪櫃（4°C) 數天或冰箱（-18°C) 一、兩星期，食用前只需將速食包原包放入沸騰的水裏煮20分鐘，就可以享用，十分方便。

▲ 玫瑰普洱茶燻雞 $488 ，雞肉嫩滑，吃時有淡淡玫瑰和茶的芳香。(餐廳提供)

其他美味菜式還選擇還有玫瑰普洱茶燻雞 (原價$488 /現價$390)、椰香咖哩雞(原價$168 /現價$134)、咖喱牛筋坑腩(原價$188 /現價$150)、紅酒燴牛尾(原價$168 /現價$134)、甜酸京都骨(原價$168 /現價$134)等等。

菜式可到網上商店瀏覽 、訂購則按此連結

地址：香港灣仔道165-171樂基中心5樓

電話 : 2866 8305

記者：郭秀芳