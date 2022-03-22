【抗疫支援】內地醫護暫別2幼女援港　8歲女兒︰把最愛的媽媽送去幫你們

▲ 有內地醫護媽媽來港支援抗疫，獲得2名年幼女兒支持。

香港疫情告急，公立醫院急症室不勝負荷，逾九成本地安老院舍錄得確診，數百名患有慢性需長期卧床的確診長者，被送到醫院及各隔離中心，因為醫護人手不足，有無法自理病者在醫療和生活上乏人照料，身心雙重受創，甚至加劇病情。

港人無力自救，中央政府派遣醫療隊伍來港支援抗疫，當中有醫護人員為此推遲婚期、有把家中年長父母交托親友照料。

其中一位女醫生家有兩個幼女，她們得悉媽媽要去援港，母女分離，禁不住痛哭。醫生媽媽亦不捨，但她向女兒們解釋香港疫情嚴峻，作為醫生和華人同胞需要支援香港。兩個懂事的孩子們弄明白後，把一些小禮物交給媽媽，請她帶來香港送給有需要的小病人，更寫了一封信為病友打氣，說她把自己最愛的媽媽送來香港，鼓勵大家一起努力戰勝疫情，讓媽媽早日平安回家。

▲ 內地援港醫療隊在社區治療設施開展工作。（政府新聞處圖片）

三歲和八歲的孩子忍受骨肉離別之痛，克服沒媽媽貼身照料的不便，也讓最愛的媽媽走到疫情嚴峻的香港來醫人救人，為何香港竟有人發問「如何投訴內地援港醫護人員」？

最新影片推介︰

飛機上，經常有乘客在航程上出現各種不適的情況，小至暈倒、擦傷流血，大至小產嚴重失血、心臟病發或忽然中風等等。一旦有乘客不適求助，機組人員必即時作客艙廣播，呼籲機上醫護人員伸出援手搶救生命。這時候，空姐應該問：「如何投訴助人的醫護人員」嗎？

言論自由絕不等同沒底綫的放肆，每一個人的言行舉止都帶着一定的法律責任。

施恩者不求回報，受助者又豈可不存感恩之心？！

原文刊於《經濟日報》收費專欄「雲海漫遊」，原題為「我把最愛的媽媽送你」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul