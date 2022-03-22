【疫下支援】昂坪360舉辦線上工作坊　助學童留家寓學習於玩樂

▲ 昂坪360舉辦線上工作坊，助學童留家寓學習於玩樂。（昂坪360提供）

本港疫情持續，本港中小學及幼稚園學生今年提早於3月放暑假。昂坪360在3月下旬舉辦了「線上遊大澳」導賞團，在專業導遊帶領下感受大澳的歷史文化；及「360小小工程師STEM直播工作坊」，讓學童留在家中透過視訊平台，在家動手動腦感受「STEM X 英語 」的科學實驗，讓留家抗疫的學童們，可以寓玩樂、探索、及學習於一身。

昂坪360表示，「線上遊大澳」導賞團將透過網上視訊平台，由專業導遊免費帶領觀眾遊歷大澳，沿途介紹特色景點，感受大澳文化歷史。活動接受報名後反應熱烈，300個名額在一天內迅即爆滿；昂坪360更另設社福機構特別場次，邀請社福機構服務使用者一同參與，冀為在家抗疫的基層學童們，帶來趣味學習及娛樂感兼備的活動。

另外，昂坪360與BIG BANG ACADEMY首次合作推出「360小小工程師STEM直播工作坊」，內容結合STEM、英語及科學實驗等元素，以「學做小小工程師」及 「了解自然生態」為題，以網課形式，教授學童運用簡單材料，即可DIY 製作纜車及利用化學原理製造蝴蝶模型。

而「親子STEM直播工作坊」將由劍橋畢業的BIG BANG ACADEMY 科學專家主理，配以英語生字學習及英文工作紙。家長只需事前自行準備簡單材料包，即可讓學童在家一邊動手做實驗，一邊探索和認識大自然科學世界。 （報名詳情即看：【下一頁】）

昂坪360期望，可讓留家抗疫的學童們，可以寓玩樂、探索、及學習於一身，讓他們安坐家中，便能感受及學習本地文化歷史以及科學知識，此系列活動，亦有助家長為留家抗疫的子女、在悠長假期下善用時間體驗及學習。對基層家庭而言、疫情帶來的衝擊更大，昂坪360冀望，免費課堂能為一眾基層家庭提供支援。

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責任編輯：李榮忠