【MIRROR成員】Jeremy首支個人單曲推出1個月　Unicorn以大型應援力撐《半》

▲ Jeremy親自到應援廣告前打卡！

人氣組合MIRROR的成員Jeremy（李駿傑）於上月推出首支個人單曲《半》﹐官方MV推出4日破100萬點擊率，成績亮眼！

Jeremy的歌迷會Jeremy Lee Fans Club製作了一系列的應援項目支持偶像，Jeremy本人也曾經與播放著《半》MV的大型LED屏幕合照呢！

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大型應援項目

Jeremy Lee Fans Club 集合unicorn（Jeremy粉絲暱稱）的力量 ，為Jeremy準備了多項大型應援項目。而應援設計半紅半黑、半光半暗，正是取自《半》的創作意念「擁抱自己不完美的一半，令殘缺得以完整」。

當中的應援項遍及線上、線下，港九新界各區一共49個的戶外Billboard、LED屏幕廣告、巴士站數碼屏幕廣告、巴士站燈箱廣告、巴士車身與椅背廣告，也有旺角戶外巨型Billboard廣告、銅鑼灣SOGO巨型LED屏幕廣告。

Jeremy Lee Fans Club也有製作了4款Instagram提及Facebook Filter，又安排Facebook與Instagram廣告，讓unicorn可在網上盡情打卡。

另外，Fans Club為響應Jeremy善心，也代表unicorn捐出$22222元予「毛守救援 PGRS」，讓《半》的天使數字成為毛孩的祝福。

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Jeremy親自打卡

Jeremy早前親自到銅鑼灣打卡，他於Instagram發文：「謝謝你們 🦄🦄🦄 在這麼大的螢幕下見到自己出現 真的感覺很神奇 剛好去到的時候就在播 半 後來再等了一下才拍到照片」。

他續指：「每次在街上看到自己 都會被提醒 對喔 我真的完成夢想了 還是會有些害羞 又很感動 未來就用更好的作品 報答大家吧 謝謝你們 ❤️ 謝謝大家喜歡 Half 的 Half 🤣辛苦了 FC @jeremyleefansclub」。

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