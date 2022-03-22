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【Disney+劇集】《月光騎士》舉行記者會　Oscar Isaac演多重人格英雄直言夠挑戰性

娛樂 20:52 2022/03/22

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《月光騎士》的台前幕後一起出席記者會。

由漫威電影（Marvel）開發製作的《月光騎士》（Moon Knight）為漫威電影宇宙的第6部電視劇作品，主角改篇月光騎士自漫威漫畫的同名角色，劇集將於3月30日在Disney+獨家上線。

《月光騎士》的台前幕後於美國時間今早11時多齊集記者會，由Devan Coggan主持，邀得演員Oscar Isaac、May Calamawy、Ethan Hawke、導演Justin Benson、Mohamed Diab、Aaron Moorhead及製片Grant Curtis一起出席。

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創意之旅

Marvel新作《月光騎士》即將首播，Grant Curtis認為：「這是最完美的時間讓這戰士出場。」

「月光騎士」飾演者兼男主角Oscar Isaac稱：「今次是很好的機會去作出不同的嘗試，故事題材及內容甚有創意，以埃及英雄的角度去經歷一段冒險之旅，整套劇集集動作與戲劇於一身，很特別的體驗。」

May Calamawy於劇中飾演Layla El-Faouly，她形容角色：「她很強，體驗到她有多強大和善戰。」

劇中的Arthur Harrow是一名宗教狂熱分子，並由Ethan Hawke飾演，他說：「這劇是瘋狂的，因為這裏的人就是瘋狂。」

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團隊合作

Mohamed Diab為劇組感到驕傲：「Marvel就是要做一些事情出來，龐大的資金便能做出大事情，能令平民變成超級英雄。」

他續指：「今次最創新的部份就是會講述以前埃及、中東時期的往事，想像力會令事情變得有趣好玩。近千人與我一起完成這件事情，每人都會投放一些創作在內，好的團隊製作出好的作品。」

Aaron Moorhead說：「榮幸能成為劇組一份子，特別喜歡遠古故事的創作部分。大家都會自己的感覺及設計，並對對方充滿信心。」

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拍攝趣事

因為所演角色是有多重人格，所以Oscar Isaac笑言：「腦海內有位兄弟，當另一個我出來時便將他收藏起來，呼喚另一位兄弟出來，每次都會決定先叫誰出來演出。很有趣的演出，給予我一個機會去挑戰它。今次的故事設定於倫敦，可能因過往有太多來自美國的超級英雄，我也很喜歡英國人。」

Ethan Hawke憶述：「在綠幕演出很有趣，亦遠卦沙漠取景，喜歡置身於美景之內。」

May Calamawy大讚對手Oscar Isaac：「他演得很好且很明白我，他真的有如是兩個人一樣，不會令我混淆，跟他演戲很好。」

（《月光騎士》海報）

造型搶鏡

月光騎士的造型為劇集焦點之一，身為男主角Oscar Isaac指：「我所穿著的服裝很正，設計慨念很好。」

Mohamed Diab聽後表示認同：「是最好的服裝。個人的頭腦跟50人的頭腦有很大分別，創造出無限可能。」

（《月光騎士》海報）

至於Ethan Hawke稱讚：「導演們都受過優良教育，思考及說話的方法是完全不同的。」

但Mohamed Diab謙稱：「很開心你有這個想法，感謝！」Ethan Hawke補充指：「大型製作不代表會減少創意，反而會有更多構思，更容易去做想做的事情。」

記者：梁樂欣

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