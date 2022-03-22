【快速測試】口罩工廠推出360°抗疫方案　新冠快速測試低至$28+口罩每盒$44起

▲ Glallergen 快速測試套裝低至$28（口罩工廠提供）

疫情持續嚴峻，口罩工廠網店MF Club及MF Living 概念店為大家提供一站式抗疫方案，從口罩、抗原快速測試、個人及家居消毒用品，以至提升抵抗力的健康保健品，實行全方位照顧大家的抗疫需要，抵禦病毒入侵，為居家抗疫做好準備。抗疫物品包括︰

（1）Glallergen 快速測試套裝︰

MF Living獲Glallergen格林生物醫藥科技（天津）有限公司授權，於香港地區進口及分銷快速測試套裝，獲歐盟RAT表列認證，準確率達96.67%，特異度99.02%，抗疫價每盒只售$28。

（2）AKTIVORA 超級消毒液︰

來自愛爾蘭的歐洲暢銷品牌AKTIVORA，是首間獲國際權威實驗室認證有效殺滅Covid-19冠狀病毒，符合英國標準EN1650、EN14476及EN1276，有效殺滅99.999%超級病毒及細菌，滲透效率是傳統清潔劑及消毒劑的10倍，讓大家在家或工作場所保持安全、安心。消毒液更是利用可再生植物提取物作為關鍵成分，夠環保，預售價$288，會員價$198，限時優惠買大支即送隨身噴霧裝（價值$98）。

▲ MASK FACTORY口罩折後每盒售價低至$44起。（口罩工廠提供）

（3）MASK FACTORY 多色口罩︰

MASK FACTORY推出香港製造多款顏色的ASTM Level 3 口罩，折後每盒售價低至$44起，平均一個口罩低至$1.47。購買盒裝口罩滿$600，更享額外85折，於MF Living 門市、MF Club|Mask Factory 網上商店現貨發售。

網址︰https://mymfclub.com

記者︰黃依情