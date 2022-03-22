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【護膚新品】SK-II全新眼部精華滾珠式設計 提高光澤度改善黑色素及紋理粗糙

休閒消費 14:30 2022/03/22

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光蘊環采眼部精華。(圖片由品牌提供)

SK-II 推出全新光蘊環采眼部精華，為SK-II GenOptics 系列首款滾珠式高端眼部精華，可有效解決當今年輕女性迫切的眼周肌膚護理需求。

全新光蘊環采眼部精華採用SK-II標誌性成分PITERATM，GenOptics Aura Technology尖端肌源光蘊技術，並融入了全新GenOptics Under Eye Dual Complex，可通過促進肌膚角質的更新，提高肌膚光澤度，同時滋潤肌膚，使肌膚光澤透亮。(圖片由品牌提供)

SK-II指出眼周肌膚會因三個主要問題受影響：黑色素導致的暗沉、由乾燥和環境因素形成的肌膚紋理粗糙，以及日常壓力導致血液循環不良。

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全新光蘊環采眼部精華採用SK-II標誌性成分PITERATM，GenOptics Aura Technology尖端肌源光蘊技術，並融入了全新GenOptics Under Eye Dual Complex，可通過促進肌膚角質的更新，提高肌膚光澤度，同時滋潤肌膚，使肌膚光澤透亮。

- PITERATM 1 – SK-II 獨有的天然酵母發酵後獲得的成分，幫助改善皮膚屏障功能，讓肌膚晶瑩剔透

- GenOptics Aura Technology – 由煙酰胺、蓮花提取物打造而成，幫助提高肌膚光澤度

- 全新 GenOptics Under Eye Dual Complex

  • LA-Bright3 : 為眼部區域提供溫和的去角質
  • 乳酸、乳酸鈉、木糖醇和海藻糖的複合成分: 幫助修護乾燥皮膚，同時豐盈滋潤肌膚，細緻膚質

光蘊環采眼部精華使用方法。(圖片由品牌提供)

產品採用SK-II 獨特陶瓷滾珠按摩頭，按摩時將肌膚之間的摩擦減低，通過按摩有助改善循環並帶來舒適清凉感，放鬆眼部，使肌膚光澤透亮。

建議零售價:HK$1050/20mL

發售日期:即日起開始發售

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責任編緝：王明芳

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