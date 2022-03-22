  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (週二) 15:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國家安全】國安處拘捕武術教練及女助理　涉作出具煽動意圖行為

社會 14:48 2022/03/22

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（警方提供圖片）

警方今日（22日）表示，暫控一名59歲本地男子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪、一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪。另外一名62歲本地女子則被暫控一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪，案件將於今午在西九龍裁判法院提堂。

警方國安處高級警司李桂華指，於本月20日在尖沙咀、沙田及馬鞍山，搗破一個自2020年初起活躍的地下集團，集團目標是籌辦港獨的武裝力量，在處所檢獲大量武器，包括氣槍、劍及開山刀及弩等，以及外幣，總值38萬元，其後拘捕59歲男武術教練，具有外國背景，以及62歲女助理。

李桂華稱，調查顯示有人透過社交平台，自前年3月起，發表多篇具煽動的文章，用武力反抗政權，並邀請網民到一所武館練武，為日後革命及抵抗政權做準備，並煽動他人對抗政府的防疫政策，例如「武力革命推翻共產黨」、「成立影子政府、自衛軍向共匪討債」等，以上貼文均借題發揮並用假資訊，引起市民憎恨，並煽動他人使用暴力。

他又表示，當日行動派出臥底探員成功滲透尖沙咀一個共享空間的正在教授武術，之後發現2名目標人物，而在場有3男1女學員涉及違反限聚令發出告票。

警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁兩年。市民務必認清事實，不要被失實及歪曲的資訊煽動。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量逾2400公噸與平日相若
今日 11:08
【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量逾2400公噸與平日相若
【傷人案】土瓜灣2男疑被斬傷往醫院求醫　暫未有人被捕
今日 13:10
【傷人案】土瓜灣2男疑被斬傷往醫院求醫　暫未有人被捕
【兄性侵妹】智商低兄長性侵胞妹成孕判教導所　官斥摧毀胞妹一生
今日 13:33
【兄性侵妹】智商低兄長性侵胞妹成孕判教導所　官斥摧毀胞妹一生
【新冠口服藥】梁卓偉冀以電腦系統分析病人病歷派藥　建議速遞送藥上門
今日 13:40
【新冠口服藥】梁卓偉冀以電腦系統分析病人病歷派藥　建議速遞送藥上門

你可能感興趣

【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量逾2400公噸與平日相若
今日 11:08
【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量逾2400公噸與平日相若
【傷人案】土瓜灣2男疑被斬傷往醫院求醫　暫未有人被捕
今日 13:10
【傷人案】土瓜灣2男疑被斬傷往醫院求醫　暫未有人被捕
【兄性侵妹】智商低兄長性侵胞妹成孕判教導所　官斥摧毀胞妹一生
今日 13:33
【兄性侵妹】智商低兄長性侵胞妹成孕判教導所　官斥摧毀胞妹一生
罪行 教練 沙田 香港 馬鞍山 尖沙咀 社交平台

最高瀏覽

【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
19:24 2022/03/21
【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
13:58 2022/03/21
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了
16:50 2022/03/21
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了