【國家安全】國安處拘捕武術教練及女助理　涉作出具煽動意圖行為

▲ （警方提供圖片）

警方今日（22日）表示，暫控一名59歲本地男子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪、一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪。另外一名62歲本地女子則被暫控一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪，案件將於今午在西九龍裁判法院提堂。

警方國安處高級警司李桂華指，於本月20日在尖沙咀、沙田及馬鞍山，搗破一個自2020年初起活躍的地下集團，集團目標是籌辦港獨的武裝力量，在處所檢獲大量武器，包括氣槍、劍及開山刀及弩等，以及外幣，總值38萬元，其後拘捕59歲男武術教練，具有外國背景，以及62歲女助理。

李桂華稱，調查顯示有人透過社交平台，自前年3月起，發表多篇具煽動的文章，用武力反抗政權，並邀請網民到一所武館練武，為日後革命及抵抗政權做準備，並煽動他人對抗政府的防疫政策，例如「武力革命推翻共產黨」、「成立影子政府、自衛軍向共匪討債」等，以上貼文均借題發揮並用假資訊，引起市民憎恨，並煽動他人使用暴力。

他又表示，當日行動派出臥底探員成功滲透尖沙咀一個共享空間的正在教授武術，之後發現2名目標人物，而在場有3男1女學員涉及違反限聚令發出告票。

警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁兩年。市民務必認清事實，不要被失實及歪曲的資訊煽動。

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記者：余思嵐