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【天價愛馬仕】孖Hermès超級VIP晒收藏 張栢芝型格演繹首期價Kelly Doll Bag

娛樂 15:44 2022/03/22

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張栢芝與Hermès超級VIP大晒天價收藏。

前TVB新聞主播周嘉儀早前拍片訪問Hermès巴黎總店的超級VIP Judy，節目上大晒6個價值連城「喜馬拉雅」系列手袋，更透露其中的限量版Snow Bag，就算大額消費至1,000萬港元都未必能擁有它。不少網民紛紛表示被貧窮限制了想像，看後覺得眼界大開。

原來這位名媛Judy是張栢芝好朋友，Judy在社交平台分享一段影片，集合多張兩年前二人聚會的時刻，表示很掛念疫情沒太嚴峻時，一起去逛街及吃飯的日子。

Judy更為栢芝力Sell自家時裝品牌，大讚用料舒適，價格又親民。

【三子之母】張栢芝行FENDI時裝騷網民驚歎美艷如昔　栢芝一洗月前內地真人騷勁P圖負評

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晒Hermès收藏

合照中，栢芝手拿鱷魚皮Hermès Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag），Judy大讚對方完美演繹：「能把可愛的Kelly Doll用成有型，這世界上估計也沒誰可以超越你了哈哈哈哈！」

另一張栢芝以一身粉紅及紫色造型，配搭Kelly Cut Clutch，少女味爆燈，有時尚網店以12.7萬港元售賣。

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首期價手袋

Hermès Quelle Idole Bag為慶祝千禧年而推出，可活動的立體手腳及以動畫人物的鼻子作為旋扭鎖釦。Hermès Quelle Idole Bag曾在香港佳士得拍賣會上以75萬港元成交，估計現時炒價已過150萬港元。

撰文 : TOPick柴犬出動

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