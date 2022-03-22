【驚險追捕】偷車案疑犯大帽山駕車避追捕　與車相撞後四輪朝天被捕

▲ 一名偷車案疑犯在大帽山駕車逃避警方追捕，與路過車輪相撞後四輪朝天。（曾秋文攝）

警方今日（22日）早上11時許，在大帽山川龍追截可疑車輛時，涉事車輛疑失控，與多輛車相撞後反轉。1名警員和被捕男司機受傷送院。

警方九龍城特別職務隊人員今日（22日）早上11時許，到荃錦公路大帽山川龍搜查一名涉嫌偷車案的男子，大批警員手持伸縮警棍到村內搜捕。

疑犯發現探員後擬駕駛私家車逃走，並企圖撞向探員，探員閃避後幸無受傷。疑犯逃走時撞毀多輛停泊在路旁的私家車，探員追出村外時，私家車在村口與另外2輛私家車相撞，最後在荃錦公路路口失控撞倒路壆及路牌後反轉至四輪朝天。

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疑犯受傷當場被制服，受傷需送院救治，另一名男司機及一名探員受傷，警方正在現場封鎖進行調查。

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責任編輯：陳梓蔚