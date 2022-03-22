【大灣區】梁振英辦民心港人子弟學校　將獲廣州科大提供學分課程及研究指導

▲ 科大（廣州）校長特別助理李斌（左二）與民心學校總校長潘淑嫻（右二）昨在梁振英（右一）及倪明選（左一）二人見證下簽約。（科大提供）

香港科技大學（廣州）昨日（21日）與全國政協副主席、前特首梁振英創辦的廣州南沙民心港人子弟學校，簽署合作框架協定。兩校將合作建立從基礎教育到高等教育的完整教育體系，包括由科大（廣州）向民心學校學生提供前沿科學研究指導及部分學分課程，力爭成為粵港澳大灣區內教育合作的創新標杆。

科大（廣州）校長特別助理、校長辦公室主任李斌，與津中議會前主席、民心學校總校長潘淑嫻昨於前任行政長官辦公室，在梁振英及科大（廣州）候任校長倪明選共同見證下簽約。

兩校均屬廣州市南沙區「粵港澳全面合作示範區」重點建設項目。雙方將以為粵港澳大灣區培養輸出高品質人才為己任，共同在大灣區內推進全方位的教育合作。

合作期內，科大（廣州）將發揮學校獨特的跨地域、跨體制和跨學科的辦學優勢，面向民心學校學生開展前沿科學研究的專題演講、分享及指導，提供部分學分課程。兩校相信，此次合作將為梁振英親自推動落實的港式社區專案提供的教育支援，在南沙營造「港人熟悉、國際一流」環境，吸引更多港澳青年到內地發展，更好促進粵港澳民心相通。

廣州南沙民心港人子弟學校毗鄰科大（廣州），將面向前沿、勇於創新，在課程上推動創新科技教育，提升學生解決難題及邏輯思考能力，學習並應用跨學科知識，激發創意，培育協作精神，致力於發展成為大灣區基礎教育領域的科創教育先進典範學校。

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責任編輯：馮琪雅