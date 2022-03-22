  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (週二) 15:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】梁振英辦民心港人子弟學校　將獲廣州科大提供學分課程及研究指導

社會 14:56 2022/03/22

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

科大（廣州）校長特別助理李斌（左二）與民心學校總校長潘淑嫻（右二）昨在梁振英（右一）及倪明選（左一）二人見證下簽約。（科大提供）

香港科技大學（廣州）昨日（21日）與全國政協副主席、前特首梁振英創辦的廣州南沙民心港人子弟學校，簽署合作框架協定。兩校將合作建立從基礎教育到高等教育的完整教育體系，包括由科大（廣州）向民心學校學生提供前沿科學研究指導及部分學分課程，力爭成為粵港澳大灣區內教育合作的創新標杆。

科大（廣州）校長特別助理、校長辦公室主任李斌，與津中議會前主席、民心學校總校長潘淑嫻昨於前任行政長官辦公室，在梁振英及科大（廣州）候任校長倪明選共同見證下簽約。

兩校均屬廣州市南沙區「粵港澳全面合作示範區」重點建設項目。雙方將以為粵港澳大灣區培養輸出高品質人才為己任，共同在大灣區內推進全方位的教育合作。

合作期內，科大（廣州）將發揮學校獨特的跨地域、跨體制和跨學科的辦學優勢，面向民心學校學生開展前沿科學研究的專題演講、分享及指導，提供部分學分課程。兩校相信，此次合作將為梁振英親自推動落實的港式社區專案提供的教育支援，在南沙營造「港人熟悉、國際一流」環境，吸引更多港澳青年到內地發展，更好促進粵港澳民心相通。

廣州南沙民心港人子弟學校毗鄰科大（廣州），將面向前沿、勇於創新，在課程上推動創新科技教育，提升學生解決難題及邏輯思考能力，學習並應用跨學科知識，激發創意，培育協作精神，致力於發展成為大灣區基礎教育領域的科創教育先進典範學校。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【大灣區】梁振英牽頭廣州南沙辦港人子弟學校　9月開學
17:54 2022/02/28
【大灣區】梁振英牽頭廣州南沙辦港人子弟學校　9月開學
【大灣區】專才料多赴灣區發展　學界人士料辦學需求未飽和
06:02 2021/10/25
【大灣區】專才料多赴灣區發展　學界人士料辦學需求未飽和
【培僑信義學校】1200教師應徵培僑信義學校　英中副校願「降級」
06:01 2021/10/25
【培僑信義學校】1200教師應徵培僑信義學校　英中副校願「降級」
【培僑信義學校】培僑開辦深圳一條龍港人子弟學校　港生佔8成課程小學學費約11.7萬港元
06:00 2021/10/25
【培僑信義學校】培僑開辦深圳一條龍港人子弟學校　港生佔8成課程小學學費約11.7萬港元

你可能感興趣

【大灣區】梁振英牽頭廣州南沙辦港人子弟學校　9月開學
17:54 2022/02/28
【大灣區】梁振英牽頭廣州南沙辦港人子弟學校　9月開學
【大灣區】專才料多赴灣區發展　學界人士料辦學需求未飽和
06:02 2021/10/25
【大灣區】專才料多赴灣區發展　學界人士料辦學需求未飽和
【培僑信義學校】1200教師應徵培僑信義學校　英中副校願「降級」
06:01 2021/10/25
【培僑信義學校】1200教師應徵培僑信義學校　英中副校願「降級」
梁振英 大灣區 廣州 大學 廣州市 學校 小學

最高瀏覽

【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
19:24 2022/03/21
【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
13:58 2022/03/21
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了
16:50 2022/03/21
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了