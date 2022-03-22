【第五波疫情】2男涉鼓吹染疫者四處播毒被捕　1人自知確診仍外出用膳

▲ 警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌。（警方fb直播截圖）

警方今日（22日）表示，2名男子於網上煽惑染疫人士外出散播病毒，檢獲5部手提電話及5部電腦，涉煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》被捕。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌指，昨天分別在西灣河及深水埗拘捕兩名男子，涉上月在社交媒體鼓吹染疫人士四處播毒，其中一名29歲男子更曾在2019年12月在社交媒體鼓吹其他人對警務人員使用暴力，而41歲男子明知自己染疫，無理會政府隔離限制，期間外出到食肆用膳，均涉嫌干犯「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」及違反《預防及控制疾病規例》等罪。

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記者：余思嵐