  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (週二) 15:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費領保險】九巴免費派2萬份1個月微保險　保障額為7,000元【附領取方法】

社會 14:59 2022/03/22

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

九巴免費派2萬份1個月保險。（資料圖片）

九巴與2間保險公司合作推出優惠，乘客可免費享有為期一個月的巴士乘客微保險「BUS RYDE」，保障額達港幣7,000元，名額2萬個。賺買微保險的乘客，乘搭九巴路線，將有個人財物及意外醫療保障。

九巴聯同「YAS微保險」及「忠意保險有限公司（香港分行）」送出2萬個巴士乘客微保險「BUS RYDE」，年滿18至70歲持香港身份證市民，即日起於YAS官方網頁或手機應用程式，登記個人資料及完成指定程序，便可免費享有為期一個月的巴士微保險。

BUS RYDE會於乘客乘車期間自動生效，保障範圍涵蓋所有九巴路線，包括所有日間巴士路線、通宵巴士路線，以及由九巴營運的聯營巴士路線等(K12、K14、K17 及K18 路線除外)。個人財物保障最多港幣2,000元，意外醫療保障最高為港幣5,000元。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【交通意外】元朗老翁遭九巴撞倒昏迷送院　46歲司機涉危駕被捕
13:01 2022/03/01
【交通意外】元朗老翁遭九巴撞倒昏迷送院　46歲司機涉危駕被捕
【無巴士搭】九巴88條線周五起停駛　尖沙咀碼頭封5條線【附班次表】
21:08 2022/03/02
【無巴士搭】九巴88條線周五起停駛　尖沙咀碼頭封5條線【附班次表】
【第五波疫情】九巴指員工檢測呈陰性才可上班　加強消毒車廂工作
11:31 2022/03/06
【第五波疫情】九巴指員工檢測呈陰性才可上班　加強消毒車廂工作

你可能感興趣

【交通意外】元朗老翁遭九巴撞倒昏迷送院　46歲司機涉危駕被捕
13:01 2022/03/01
【交通意外】元朗老翁遭九巴撞倒昏迷送院　46歲司機涉危駕被捕
【無巴士搭】九巴88條線周五起停駛　尖沙咀碼頭封5條線【附班次表】
21:08 2022/03/02
【無巴士搭】九巴88條線周五起停駛　尖沙咀碼頭封5條線【附班次表】
【第五波疫情】九巴指員工檢測呈陰性才可上班　加強消毒車廂工作
11:31 2022/03/06
【第五波疫情】九巴指員工檢測呈陰性才可上班　加強消毒車廂工作
保險公司 九巴 巴士 香港經濟日報

最高瀏覽

【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
19:24 2022/03/21
【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
13:58 2022/03/21
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了
16:50 2022/03/21
【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了