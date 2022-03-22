【免費領保險】九巴免費派2萬份1個月微保險　保障額為7,000元【附領取方法】

▲ 九巴免費派2萬份1個月保險。（資料圖片）

九巴與2間保險公司合作推出優惠，乘客可免費享有為期一個月的巴士乘客微保險「BUS RYDE」，保障額達港幣7,000元，名額2萬個。賺買微保險的乘客，乘搭九巴路線，將有個人財物及意外醫療保障。

九巴聯同「YAS微保險」及「忠意保險有限公司（香港分行）」送出2萬個巴士乘客微保險「BUS RYDE」，年滿18至70歲持香港身份證市民，即日起於YAS官方網頁或手機應用程式，登記個人資料及完成指定程序，便可免費享有為期一個月的巴士微保險。

BUS RYDE會於乘客乘車期間自動生效，保障範圍涵蓋所有九巴路線，包括所有日間巴士路線、通宵巴士路線，以及由九巴營運的聯營巴士路線等(K12、K14、K17 及K18 路線除外)。個人財物保障最多港幣2,000元，意外醫療保障最高為港幣5,000元。

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責任編輯：陳梓蔚