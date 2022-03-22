【抗疫物資】抗疫物資專賣店最平$6入手　Hecin快速檢測$25盒

▲ 網店Ogon有專賣防疫用品。

疫情爆發，防疫物資需求大大增加，相信不少人都要購入防疫物品，以防萬一。今日TOPick為大家介紹專賣防疫物資的網店，當中售賣不少防疫物品，價錢便宜，最平$6可入手。

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Ogon以售賣健康系列的產品為主，不但推出自家品牌口罩，還有售賣各種防疫物資，當中包括快速檢測包、防疫衣、防護手套、防疫面罩、抗菌噴霧及口罩等等。

Hecin新冠抗原快速檢測套裝

▲ （圖片來源： Ogon網站）

可檢測Omicron 及 Delta變種病毒株，臨床驗證靈敏度96.23%，特異度99.07%，而且有高達99.38%準確率，價錢為HK$25。

防護防飛沬面罩防霧氣防疫面罩

▲ （圖片來源： Ogon網站）

防護面罩為頭戴式，可防飛沫防霧氣，防止細菌通過飛塵、唾沫進入眼睛，Ogon指面罩採用高透明環保基材，清晰度高，對人體健康無害，價錢為HK$6。

PP防護衣隔離服

▲ （圖片來源： Ogon網站）

防護衣尺寸為120*140cm，價錢為HK$8.00，但不得不提的是訂單購買數量必須是原箱訂購，當中以100件為一箱。

24小時皮膚消毒殺菌噴霧

▲ （圖片來源： Ogon網站）

Ogon指殺菌噴霧使用納米針保護膜護技術，安全無毒，不刺激，不含酒精，可以殺滅99.99%病菌，孕婦和幼兒均適合使用，24小時長效抗菌保護，於紐西蘭生產，18ml價錢為HK$12.00，28ml為HK$16。

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責任編緝：羅嘉欣