【保護兒童】調查：近半數受訪兒童曾受體罰　自覺與父母關係疏離

▲ 防止虐待兒童會指，要促進親子關係，營造更多正面溝通及互動相當重要。（資料圖片）

防止虐待兒童會於去年11月至今年1月進行「關注兒童心理健康狀況」問卷調查，發現近一半的受訪6至17歲兒童，過去曾遭父母或照顧者體罰，近7成兒童曾遭大聲喝罵，45%人表示父母曾說出令其受傷害說話。防止虐待兒童會提倡全面立法禁止體罰，並加強有系統的家長教育課程，傳遞正面管教方法。

調查收回有效兒童問卷共677份、照顧者問卷共470份。當中49%、332名受訪兒童表示過去曾遭受父母或照顧者施以體罰，當中5%即35人表示「總是」或「經常」遭到體罰。同時，6成受訪父母或照顧者表示過去曾向兒童施以體罰，近8成表示他們兒時亦有被父母或照顧者以教導為由施以體罰的經歷，顯示體罰會「代代相傳」。

近7成受訪兒童表示過去曾遭受父母大聲地喝罵、45%受訪兒童表示過去父母曾說出令其感到受傷害的說話。同時，96%受訪父母或照顧者亦表示過去曾大聲地喝罵兒童、75%表示過去曾說出令兒童感到受傷害的說話。

調查亦發現受體罰的孩子感覺與父母關係更疏離，僅61%人認為與父母非常親近或親近；相較沒有受體罰兒童有24%的差異。亦有34%兒童表示不知道或不確定何謂心理傷害，47%兒童認為自己有或不確定是否遭受心理傷害，防止虐待兒童會認為反映大眾對心理傷害的認知及理解不足，令潛在構成心理傷害的不良親子互動模式未被覺察及正視，長遠對兒童心理健康將構成傷害，甚至妨礙預防虐兒工作的推展。

防止虐待兒童會建議政府立法全面禁止體罰，加強有系統的家長教育課程以傳遞正面管教方法，設立清晰的兒童心理虐待法例，提升公眾對辨識兒童心理傷害及虐待的意識。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧 專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒