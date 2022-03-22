【星光路上】因陳芷菁一句話棄當體育老師 　黃庭鋒難忘主持里約奧運

▲ 今年黃庭鋒採訪冬奧運動會。

無綫藝員黃庭鋒早前接受娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧大談入行5年多的趣事及心路歷程，

說到之前採訪北京冬季奧運會有出色表現，庭鋒坦言最大得着是可以跟世界各地選手傾偈，包括羽生結弦、谷愛淩等，這些均是千載難逢的機會。

▲ 黃庭鋒接受娛樂新聞台訪問。（TVB提供）

從小愛運動

入行近5年，庭鋒笑指會以「峰迴路轉」形容這幾年的經歷:「這幾年都算幾精彩，但一點都不容易過，譬如我主持《香港原味道》，大熱天時30度下耕田中暑，又或者上高山好凍，結果凍到暈，我覺得工作上沒停過。」

因為受爸爸影響， 黃庭鋒5、6歲已愛上運動及踢足球，在英國留學期間更曾加入足球隊受訓:「當時的教練是前英格蘭國家隊球員，他提攜過5個學生，4個英格蘭人，加上我一個亞洲人，那時候發覺原來我都幾勁!」

▲ 庭鋒因在 2018 年《萬千星輝賀台慶》贏得大獎而開始令觀眾留下深刻印象。（TVB提供）

曾當體育老師

天資聰穎的庭鋒，原本更有機會成為職業足球員，惟最終因為學業被逼放棄， 之後庭鋒回流香港入讀中文大學，擁碩士學歷的他未畢業已獲聘任體育老師，不但收入穩定，更是高薪厚職。

他說：「其實我幾合適做體育老師， 因為自己好鍾意小朋友，大家經常打成一片。但很快我就覺得這份職業沒有太大變化，我想要一些挑戰，不想那麼快就好像等退休。」

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之後因機緣巧合，庭鋒其中一個學生的媽媽是陳芷菁，庭鋒便是因為陳芷菁一句話，決定轉戰娛樂圈：「其實我跟她 3年來無傾過偈，直至她的囡囡畢業那年，她就跟我傾偈，她說覺得我適合做幕前，問我會不會考慮，當時我在想，係喎，冇諗過喎。」

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做主持打好基礎

從教育界走入演藝圈，庭鋒還是與「運動」有著不可分割的淵緣，首個幕前工作已是主 持 2016 年的里約奧運。

庭鋒坦言甚具挑戰：「起初以為留在錄影廠做精華報導、奧運小知識，怎知兩星期內做足咁多場Live，嗰時唔知係咁，一來冇停過、二來有時差、三來其他人係好有經驗嘅主持，好似插唔到嘴咁，攞唔到個節奏，溫咗好多書 都用唔到。完咗嗰兩個禮拜，就好似過咗十八銅人咁，任何事都難不到我。」

但庭鋒直言做 《體育世界》主持，讓他打了很好的基礎：「我全部當直播咁做，話畀自己知唔可以NG。」

能操流利廣東話及英語的庭鋒，笑指主持《港生活.港享受》最大難度，是要應付又長篇又華麗的英文對白：「那些字眼很高貴，仿如英國文學，好難吧!但我之後就慢慢發現，記憶力是可以鍛鍊返來。」