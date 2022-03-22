【送別親友】東華三院成確診先人瞻仰遺容殯儀館　下周二起月增逾400個喪禮時段

▲ 東華三院成確診先人瞻仰遺容殯儀館，3月29日起月增逾400個喪禮時段（陳國峰攝）

本港第5波疫情死亡人數高企，有喪親家庭表示未能為染疫離世家人進行瞻仰遺容儀式。東華三院與食環署協商，3月29日起將其轄下的殯儀館轉為專為染疫離世先人舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館，並增加開放1樓及3樓共6間靈堂，容許該院屬下寰宇殯儀館直接處理的喪事，及由持牌殮葬商處理的喪事在館內指定地方替先人進行化妝及於喪禮期間進行瞻仰遺容儀式，料每月平均可新增逾400個喪禮時段。

東華三院表示，寰宇殯儀館是次新增開放1樓及3樓靈堂的特別安排，主要為幫助有需要的喪親家庭，並協助舒緩殮房遺體積壓的情況，除正常費用外，不會向市民或殮葬商額外收取附加費用，市民可致電東華三院萬國殯儀館殯儀服務熱線2303 1234查詢。如殮葬商對預訂寰宇的靈堂有任何查詢，請致電2746 0003。有關安排將會按市民需要，逐步推廣至全館各樓層。

為避免在殯儀館內有傳播新冠病毒的風險，寰宇殯儀館有特定的防感染措施，如規劃指定地方為新冠逝者遺體進行化妝、工作人員在接觸遺體時必須穿著合適保護衣及戴上保護裝備及適當處理卸下的保護裝備和所有棄置物等。寰宇已為員工提供合適的個人保護裝備及消毒清潔訓練，亦有安排員工聽取食環署的有關講座及到場示範，會致力保障主家、出席喪禮人士及館內工作人員健康。



此外，東華三院屬下的「伴我同行」服務亦計劃推出「後事程序及喪親情緒支援熱線」，為喪親人士提供線上及線下的後事諮詢及情緒支援服務，詳情請留意東華三院的公佈。

最新影片：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文