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【著數優惠】西貢海景廚師發辦推第二位半價優惠　每位$1035嘆盡日式和食套餐

休閒消費 15:58 2022/03/22

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西貢「食の劇場」推出二人同行優惠。（圖片由餐廳提供）

西貢向來都是假日遊選好地方，有美景又有美食，近日，坐落於西貢白沙灣碼頭酒店The Pier Hotel「食の劇場」推出期間限定和食套餐及Omakase優惠，大家可以一邊欣賞海景，一邊嘆Omakase！

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「食の劇場」推出全新和食套餐及Omakase限定優惠，餐廳指食材於日本豐洲魚市場搜羅，有各款當造食材，包括松葉蟹天婦羅、A5和牛壽喜燒、銀鱈魚西京燒、旬之刺身等等，以及全新和食套餐包括【廚師發辦】、【星】及【天】三大套餐。

由即日起至2022年4月20日期間，於指定網上平台訂座享用【廚師發辦】及【星】套餐，可享第二位半價優惠，餐廳除了設有室內座位外，亦設戶外座位，適合帶同親朋好友遠離煩嚣。

和食套餐價錢：

廚師發辦$1,580／位，第2位半價優惠$2,370／2位 。

【星】套餐$1,380／位，第2位半價優惠$2,070／2位。

【天】套餐$880／位。

    點擊圖片放大
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查詢及購買請按此

【食の劇場】 WA-Theater Restaurant

地址：西貢白沙灣碼頭酒店地下

電話：54939933

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責任編緝：蕭雅文

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