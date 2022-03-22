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【立法會】明午舉行特首答問會　梁君彥：最好時間提問

政治 15:38 2022/03/22

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梁君彥表示，明天的答問會是好時機讓議員提問。（經濟日報資料圖片）

立法會明日下午，以視像方式舉行特首答問會，為時1.5小時。立法會主席梁君彥稱，今早曾與特首林鄭月娥溝通，議員可在明天的答問會上，親自詢問有關疫情問題。

梁君彥表示，立法會在疫情之下，今個月只會處理有法律效力法案，但在立法會層面上，沒有影響法案遞上立法會，現時已有4項法案處理中，法案委員會主席會按需要，在疫情相對穩妥時，處理沒有法律效力項目。

他續指，事務委員會下周起，可以視像方式舉行會議，如果疫情繼續緩和，料4月初的大會，便可以恢復質詢及議員議案環節，又指秘書處有不少確診者，也有4名議員先後受感染，希望在疫情回穩下，能逐步恢復正常，履行立法會職務。

林鄭月娥昨日宣布暫緩全民強制檢測，更提到有議員認為有心便做得到，施壓的人需要反思。梁君彥稱，香港有言論自由，議員也有很多好計劃，但落實與否由政府部門處理，答問會是好時間，讓議員提出意見。

立法會明天除了舉行答問會，在早上也會繼續召開會議，將會為財政務算案中的暫緩追租草案進行首讀二讀。

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責任編輯：陳宛彤

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