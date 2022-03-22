【面授課堂】楊潤雄：復活節假後全日面授條件　擬參考9成接種率水平

▲ 教育局局長楊潤雄。（經濟日報資料圖片）

新冠疫情嚴峻，教育局局長楊潤雄強調，對於在特殊學校就讀而免疫力較弱的學生，疫苗保護更為重要，當局亦特別關心，並推出一系列措施，現特殊學校學生的疫苗接種率已提升至6成多，12至19歲青少年的疫苗接種率已逾9成。

楊潤雄稱，醫學案例顯示，Omicron變種病毒對兒童的傷害極大，甚至可引致死亡和後遺症，接種疫苗是最有效的保護。目前，12至19歲青少年的疫苗接種率已超過九成，而3到11歲兒童正急起直追，政府希望在4月底前將接種率也提升到90%。如疫情持續改善，全港學校將按原定計劃於復活節假期後復課，並有望陸續恢復面授課堂。

教育局會按既定方針，考慮容許學生接種率較高的個別學校多一些彈性安排教學活動，包括全日面授和其他學習活動，而上述接種比率將會是重要考慮。他呼籲家長及學校把握時間，盡快安排學生在假期内接種疫苗，為恢復面授課堂做好準備。教育局會與學校保持溝通， 適時向學校發信公布有關細節安排。

他指出，教育局早前已透過跨部門協作，安排特殊學校學生跟隨學校前往醫院先接受評估及接種疫苗。同時亦大力推動「疫苗資助學校外展」服務，近日就協助了10所不同類別的特殊學校，一起在中華基督教會望覺堂啟愛學校舉行接種疫苗活動，共有80名學生、家長及教職員參加。

最近，教育局再進一步，得到「啟德扶輪社」的支持，派出義務醫療團隊分別到4所設有宿舍部的特殊學校，為約50名宿生、學生及家長接種疫苗。對於部分身體狀況及醫療需要較為複雜的宿生，義務醫療團隊的醫生會走到宿生床邊，為他們進行醫療評估，然後才會作出接種疫苗的決定。

楊潤雄表示，透過多管齊下的辦法，特殊學校學生的疫苗接種率已提升到6成多。除幫助學生接種疫苗之外，教育局亦在2、3月期間向23間設有宿舍部的特殊學校提供額外物資，包括快速抗原測試包、N95口罩及保護袍，合共約16,000套。另外，局方亦協助分發由不同捐贈者捐出的快速測試包共13,000個及口罩共25,000個，供學校作防疫之用。

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記者：黃穎津