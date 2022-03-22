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【皇室醜聞】美媒爆哈利王子無法忍受梅根家族連串謊言 與梅根協議離婚

親子 15:46 2022/03/22

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哈里與梅根的離婚協議曝光，但內容存疑。

2018年宣布放棄皇室成員身份的英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan Markle），一直被外界傳聞指二人婚變。美國八卦雜誌《國民問詢》（National Enquirer）就大字標題「哈里與梅根，玩完！」（Harry & Meghan-It's Over! ）為封面，報道二人離婚協議內容，據指，哈里因無法忍受梅根家族的連串謊言和爭鬥，而與梅根離婚。

《國家問詢》雜誌封面。

報道指，梅根曾公開與父親及胞姐互轟，而前者亦將家庭不和事件誇大。哈里則全程蒙在鼓裡，被騙得團團轉，甚至愛妻心切，為梅根辯護，最終反而落得「出醜收場」的尷尬局面。

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此外，梅根在鏡頭前刻意將自己塑造成「受害者」的形象，例如當初脫離英國皇室，夫妻二人接受專訪時，曾聲稱自己憂鬱到幾乎要尋短見；並指控皇室種族歧視及霸凌，梅根誇大與皇室間的矛盾，最終導致哈里與家人分隔兩地，與皇室家族失和。

哈里王子與愛女。

《國民問詢》稱哈利已經無法忍受梅根，計劃獨自遷居回英國，梅根則獨自留在美國扶養兒女。不過外界普遍質疑爆料內容真確性。目前哈里與梅根未有任何回應。

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