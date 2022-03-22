【金宵大廈2】李施嬅推出首支自家唱作個人單曲　拍檔陳山聰留言表示期待

TVB劇集《金宵大廈》於2019年播出時被讚題材新鮮，掀起追劇熱潮，同時令男女主角陳山聰、李施嬅（Selena）人氣急升。

這對好拍檔再度合作的《金宵大廈2》定檔於4月4日推出，女主角Selena今日（3月22日）更公佈自己會獻唱劇集的插曲，Selena接受TOPick訪問分享感受。

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首次唱作

Selena日前於IG上載自己與胡說八道會好姊妹合唱《金宵大 廈》主題曲《今宵多珍重》的短片，今日就上載自己第一首唱作作品《相愛萬年》的封面圖。

她身穿白色長裙，優確地坐在鋼琴椅上，她於Instagram帖文內提到：「第一次唱作。第一次自己個人嘅歌。期待一下。😚3-28。相愛萬年。」

好拍檔陳山聰留言：「期待期待」，趙希洛、胡蓓蔚、何雁詩等也有留言支持。

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衝出香港

Selena於2017年憑藉美國微電影《Once More》奪得雙料影后，去年更於加拿大劇集《Blood And Water》第三季裡擔任女主角。

她又憑《金宵大廈》的演出於《紐約電視電影節2021》於最佳女演員組別獲得優異獎。

有傳Selena將會參演由英國電影公司製作的劇集《重慶大廈》，該劇齊集美日韓泰等不同國籍演員，香港代表有Anson Lo 、張繼聰、李施嬅及陳瀅參演。

記者：梁樂欣