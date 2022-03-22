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【第五波疫情】今日新增14152宗感染病例　第五波累計逾106.3萬人確診【不斷更新】

社會 16:25 2022/03/22

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第五波疫情嚴峻，感染個案已破百萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（22日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

【17：10】

歐家榮指，希望透過社交距離措施同檢測截斷傳播鏈，現時仍希望動態清零。詳情即看：【下一頁

【17：05】

在新冠口服藥方面，李立業表示，截至3月21日，醫管局己處方16,887次莫納皮拉韋（Molnupiravir），和2,358次帕克斯洛維德（Paxlovid）。

【17：00】

李立業表示，現時已增加新冠肺炎口服藥的使用量，60歲以上確診病人，不論有否接種疫苗，只要身體狀況合適，亦會建議使用。詳情即看：【下一頁

【16：55】

歐家榮表示，現時確診數字稍有回落，但每日仍有逾萬宗個案，並非大幅回落，而是仍處高位。

【16：50】

歐家榮表示，短時間內重發強檢通告，如果大廈或場所列為強檢，會透過安心出行發放通知。詳情即看：【下一頁

他又指，現時社區檢測中心大約每日檢測量為10萬至12萬，暫時足夠應付所需。

【16：47】

今日再公布245宗死亡個案，令今波累計死亡個案共6,151宗。詳情即看：【下一頁

【16：42】

昨日有5名年輕病人因新冠肺炎離世，其中42歲男病人已打3針，他過去有心臟病病史，亦曾接受器官移植。詳情即看：【下一頁

【16：40】

醫管局指，昨日呈報了41宗危殆個案，至今有114名病人在深切治療部留醫。昨日有190名確診病人在公立醫院離世。

【16：35】

昨日新增2間安老院舍發現確診個案，涉2宗院友確診。

過去2周共91間老人院舍發現個案，涉及2,166名院友及473名員工。

【16：30】

衞生防護中心公布，新增14152宗感染病例，其中9856宗是快速檢測陽性個案、4296宗經核酸檢測確診。第五波疫情共錄得1,063,279人確診，其中688,271宗是核酸檢測，375,008宗是快速檢測陽性個案。

今日新增的4296宗核酸檢測確診個案中，有940宗由醫院管理局確診；有333宗由公共衞生化驗所確診；其餘3,023由私人化驗所或者其他化驗所確診。

公共衞生化驗所在744宗個案中發現，沒有人檢出帶L452R、有406宗疑似Omicron；另有338宗仍未找到。

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責任編輯：TOPick港聞組

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