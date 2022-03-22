【用藥指引】60歲以上患者會獲處方口服藥　私家醫院處方口服藥仍按醫管局指引

▲ 醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，今日（22日）再新增14,152宗確診個案。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時增加新冠口服藥用量，臨床使用上，60歲以上患者，無論有否完成接種疫苗，一般都會建議使用。至於60歲以下患者，當局會視乎患者有否接種或高風險而決定。而患者亦有不同途徑得到治療，無論是在亞博或其他隔離設施，只要適合病人都會獲處方口服抗病毒藥。

私家醫院配藥方面，李立業指當局有分配一部分藥物予私家醫院，在臨床使用上，仍會按醫管局指引處方。

截至3月21日，莫納皮拉韋已被處方16,887次，帕克斯洛維德則被處方2,358次，數字持續上升。李立業稱，大方向是讓更多病人受益。

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記者：黃穎津