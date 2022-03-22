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【防疫措施】陳智思否認行會成員「逼宮」　料中央期望特首選舉如期舉行

政治 15:58 2022/03/22

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陳智思相信中央期望特首選舉如期舉行。（資料圖片）

特首林鄭月娥昨宣布暫緩全民強檢，並於4月1日撤銷9國禁飛令，並有條件放寬抵港人士的檢疫要求。有指逾半行政會議成員向特首施壓，才使特首同意放寬。行政會議召集人陳智思今稱，有向特首表達商界關注，惟非報章所形容的「逼宮」。

他又估計，政府短期內不會再推全民強檢，又指早前推全民強檢，是礙於政治壓力。

陳智思今出席電台節目時稱，商界並非要求降低防疫門檻，只是希望入境人士與本地居民的檢疫標準看齊。他又指，早有外國商會反映，很多國家及地區在Delta變種病毒流行過後，已放寬入境防疫限制，特別是以香港作為亞太區總部的企業，難以一直留在香港，亦不可能每次返港都花21日檢疫，因此部分已將總部遷往新加坡或迪拜等。本港亦有很多外籍人士擔心及不能接受，萬一被驗出陽性隨時被隔離，與小朋友分開，因此離開香港。

至於全民強檢，陳智思相信，政府短期內一定不會再提出，指大量市民確診，即使以全面強檢找出大量陽性個案都沒有意義，檢測成效成疑，檢測安排亦有很多技術問題未解決，強調本港情況不能與深圳相比。他續指，特首林鄭月娥早已認為全民強檢難以實行，但後來太多聲音要求推行，有市民認為是恢復通關的途徑，對特首構成政治壓力。

陳智思稱，沒聽過不做全民強檢與內地通關無望的說法，但現時本地新增個案仍高企，「都不用指望和內地討論通關。」他認為，內地始終有一日要開放，不可能永遠封閉，形容香港的經驗不失為一個借鏡，「外放舒服本身已很嚴格，都可以變成這樣。」與國際通關方面，陳智思認為，現在只是走出第一步，要再觀察一段時間才知下一步。

特首選舉提名期下月3日開始，選舉能否如期舉行？陳智思表示，雖然現時疫情仍處於高峰期，但距離特首選舉日已不遠，相信中央有考量不同的方案，亦期望選舉如期舉行，並按計劃在7月1日換屆，惟具體情況，仍要視乎未來幾星期的發展再決定。

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責任編輯：林曉君

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