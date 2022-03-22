【第五波疫情】龍漢標致函特首林鄭月娥　要求將建造業納入保就業計劃

▲ 地產及建造界議員龍漢標。（經濟日報資料圖片）

政府日前宣布重推「保就業」計劃，但部分行業被剔出受惠行列，包括建造商。地產及建造界議員龍漢標，昨日致函特首林鄭月娥，要求當局重新考慮將「建造業」納入計劃。

龍漢標表示，建造業佔本地生產總值約5%，僱員佔全港勞動人口約8%，是其中一個被第5波疫情重創的行業。

他指出，本港最新失業率升0.6個百分點，至4.5%；但同期建造業的失業率，顯著上升1.5個百分點至6.2%，形容數字仍未能完全反映第5波疫情影響，估計失業情況會進一步惡化。

他又指，第5波疫情引致大量工人受感染，對供應鏈造成史無前例的影響，導致工程延誤及營運成本持續上升，若將建造業剔出「保就業」計劃，無法取得及時支援，擔心會出現停工甚至倒閉情況。

龍漢標要求林鄭月娥，重新考慮將「建造業」納入計劃，強調他們需要相關資助以度過當前困境。

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責任編輯：胡偉明