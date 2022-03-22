【第五波疫情】機管局指由深圳蛇口口岸至香港國際機場海空轉駁　由明日起恢復服務

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機管局今日（22日）表示，由中國內地機場出發的旅客過境/轉機服務現已恢復，及由蛇口口岸至香港國際機場的海空轉駁服務由明日起恢復。

局方指，由中國內地機場出發的旅客現可經香港國際機場轉機／過境到其他航點 ; 但前往中國內地的轉機／過境服務則仍然暫停。由其他中國內地及澳門港口前往海天客運碼頭的快船服務仍然暫停。由香港國際機場前往中國內地及澳門口岸的空海轉駁服務仍然暫停。

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責任編輯：余思嵐