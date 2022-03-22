【良心業主】港妻愁老公放無薪假父母要錢周轉　感恩獲業主准分期交租兼減$1000

▲ 有名港妻愁爆老公放無薪假，父母急需錢周轉，慶幸業主准分期交租兼減租。

本港第五波疫情來勢洶洶，重挫各行各業，有租客面對經濟困難，老公被迫放無薪假，加上父母臨時急需錢周轉，硬著頭皮跟業主說出困境，提出分兩期交租，業主回覆令她喜出望外，爽快答應外，更主動額外減租兼送快測包。

老公放無薪假經濟困難

一名女網民上周五（18日）在「香港討論區」發帖，標題為「疫情下遇到良心業主」，分享了遇上好業主共度時艱，她跟丈夫租樓住已有一段日子，有感好業主難求。疫情下，她一家遇上困境，老公要放一段時間無薪假，經濟上有壓力。禍不單行，父母那邊又需要錢周轉，一時之間開支大了很多，在無計可施之下，她想到先動用租金開支。

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港妻明白業主不一定要幫忙，她是硬住頭皮提出折衷方法，想不到業主的回應令她喜出望外，很感動。

惟有硬住頭皮同業主講想分兩期交租。其實開到聲咁講真係好尷尬，但業主好好人，聽完之後好爽快答應咗，佢仲話明白呢段時間大家都好難過，仲減咗我哋1千蚊租。

良心業主主動減$1000租金

准分期交租之外，業主更主動提出減$1000租金，港妻不禁在網上分享此好人好事，大讚業主，沒想過額外獲減租，因她聽聞有些業主在疫情下更加租。她的業主更送上小心意，令她大感窩心，疫下人間有情。

其實呢個業主真係好好，之後佢仲送咗啲快測畀我哋，話佢屋企好多。今次減租係真係冇諗過，我哋都冇要求過，真係好意外好感恩！

網民：減租留好租客值得

網民留言指此事是業主和租客雙贏，有業主網民分享「我對租客都好好，有乜壞即換，個個月幫手供樓。冇佢哋，我點樣可以出多一份糧」，另不少網民相信樓主一家是好租客，才獲業主共度時艱，「一千蚊換個好租客真係值得」，樓主回覆認同「你好我又好」。網民更多留言見下圖：

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責任編輯︰王明芳