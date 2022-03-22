【提早暑假】港大醫學院為中學生舉辦網上課程　由醫學院導師講解各個醫療相關領域

▲ 港大醫學院為中學生舉辦網上課程，由醫學院導師講解各個醫療相關領域。（港大醫學院Facebook）

本港疫情持續，本港中小學及幼稚園學生今年提早於3月放暑假。港大醫學院為對醫學院課程有興趣的中學生舉辦網上課程，課程將會讓中學生直接向港大醫學院的老師學習，了解醫學院的教學模式，同時會有學生大使向同學分享校園生活。

港大醫學院表示，為對醫學院課程有興趣的中三、四學生舉辦為期四天的導入課程，講解各個醫療相關領域，包括醫學、護理、中醫、藥劑、生物醫學及公共衞生的基礎知識。

詳情及報名：

日期：2022年4月4、6至8日 （星期一、三至五）

對象：現屆中三及中四學生（或同等程度）

費用：全免

形式：網上授課

現正接受報名，3月28日（星期一）截止！

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責任編輯：李榮忠