【死亡個案】再多245宗死亡個案　已打3針曾換心42歲男子離世

▲ 本港醫療系統超出負荷。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（22日）下午於疫情記者會表示，再多245宗死亡個案，其中8名死者無入院，令今波累計死亡個案共6,151宗，涉及3,705男及2,446女，年齡介乎11個月至112歲，其中7宗兒科病人、247宗是18至59歲成年人，佔整體4%，5,888宗是60歲以上長者，佔95.7%。整體死亡率上升至0.58%。昨新增多2宗安老院個案，只涉2名院友，沒有員工受感染。

歐家榮指，第五波共780間院舍受影響，過去2周有91間安老院舍出現爆發，佔整體11%，2,166名院友、473名員工；第五波共34,180名院友染疫，佔整體45%，8250名員工受感染，佔整體29%。死亡個案涉及院舍情況佔3,379宗。

醫院管理局總行政經理李立業表示，過去24小時有190名病人死亡，其中176人是65歲以上長者。

昨日有5名年輕病人因新冠肺炎離世

42歲男，打3針，有心臟病病史，亦曾接受器官移植

54歲男，有癌症、腦出血紀錄

55歲男，打2針疫苗，高血壓、糖尿病，照X光有肺炎，腎功能差

56歲女，打2針疫苗，殘疾人士，血壓低，有肺炎，情況惡化

60歲女，院舍友，高血壓、糖尿病

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記者：蘇文軒