【防疫措施】下月取消9國禁飛令　國泰：每航線每14日一航班避免觸發熔斷

▲ （陳靜儀攝）

港府取消9個國家的禁飛令，放寬本港居民入境要求。國泰航空今日（22日）表示，就這9個國家的航班安排，每條航線每兩周才有一班航班， 及恢復更多航班的可能性，正努力為乘客安排更多航班在4月1日起復飛。

國泰指，因應香港特區政府現行的14天航班熔斷機制，為了避免顧客因突如其來的情況而須另行安排檢疫酒店或其他行程細節，只能就每航線每14日才安排一班航班。

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責任編輯：余思嵐