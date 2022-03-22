【防疫措施】施榮忻倡延遲恢復幼園、小學面授課　免師生家長交叉感染

▲ 施榮忻建議，延遲恢復幼稚園、小學及國際學校的面授課。（馮漢柱攝）

港府昨宣佈，幼稚園、小學及國際學校最快4月19日恢復面授課，香港菁英會創會兼榮譽主席施榮忻對該決定表示不認同，認為現時疫情仍持續嚴峻下，有必要再延後面授堂時間，避免師生、家長及教職人員聚集和交叉感染的風險。

施榮忻指出，不少幼童尚未接種疫苗，亦不太懂防疫，一旦有個別師生、家長不幸確診感染，随時爆發大規模的「學校群組」。他估計，到4月20日，小學和幼童疫苗接種率仍不会太理想，如勉強恢復面授課堂，相信會發生一月期間出現多間小學和幼稚園爆疫的風險，屆時肯定會增加醫療和社會的負擔，甚至出現小童因感染病毒而致死的風險，後果不堪設想。

施榮忻建議港府，先恢復公務員正常上班，再恢復大專院校和職業訓練成人課程及中學等面授課堂，觀察成年人及中學生一段時間，才適合恢復小學及幼稚園之幼童面授課堂。

對於港府將向全港市民派發包括快速測試套裝等防疫物資包。施榮忻建議特區政府須盡快動員18萬公務員作為抗疫主力軍，要求所有公務員必須以抗擊疫情作為公務員的頭等大事。又建議港府充分利用公營的郵政局和私營快遞公司的郵遞派送物資服務，集中力量統籌好公私營郵政服務，把防疫物資包郵寄或派送到香港市民手中。

他又提到，部分香港市民對方艙醫院需20人共用一個洗手間有很大疑慮，或會破壞多年來建立的形象。建議港府把握時機，善用目前的空檔期，盡快改善相關設施，改為3人一房共用一個洗手間，以符合港人基本的習慣和文化，並為未來必定會推行的全民檢測做好充份準備。

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責任編輯：林曉君