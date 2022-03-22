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【提早暑假】教育局「科學自學計劃」獲逾1.7萬初中生參加　計劃延至4月底

社會 16:21 2022/03/22

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液體擴散實驗。（教育局提供）

政府暫緩全民強檢，但全港學校仍要提前於3、4月放「暑假」，教育局與兩間大學合作於本年初推出的「初中科學線上自學計劃」，時段將延長至4月30日，讓初中生善用「特別假期」，透過網上參與科學講座、科學實驗影片自學活動及電子科學測驗，在疫情期間留家自學。

教育局課程發展處年初推出「初中科學線上自學計劃」，由香港科技大學轄下虛擬大學提供線上平台，香港都會大學科技學院學者及專家則負責主持線上科學講座。計劃旨在透過網上自學活動培養學生對科學的學習興趣，提升學生的科學素養，並配合教育局持續推展STEM教育的目標。教育局形容學校反應熱烈，截至3月中已有約110間學校報名，超過17,000名學生參加計劃。

計劃內容緊扣現行初中科學課程，涵蓋不同課題，讓學生預習或鞏固課堂所學；亦設有科學增潤課題，內容涉及凝膠電泳、聚合酶連鎖反應等生物技術，適合學生延伸學習，打穩科學學習基礎；並學會綜合運用不同範疇的知識和技能，提升創意和解難能力。

線上學習過程中，自學平台會就學生學習表現給予回饋，讓其自我檢視學習進程；教師亦可定期收到學生的電子學習報告，了解同學學習進展。為推動學生積極持續學習科學／STEM，教育局會按參與自學計劃學生的表現，頒發獎項和電子証書。

燃燒鋼絲實驗。（教育局提供）

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責任編輯：馮琪雅

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