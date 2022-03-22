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【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命

健康 16:53 2022/03/22

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網民網購冷凍鱷魚，用刀斬頭即復活發狂亂爬。

疫情下促成網購平台有大量生意，市民足不出戶可以在網上購買日用品、食材等，十分方便。日前有網友分享趣聞，指自己一位上海朋友的同事網購冰凍鱷魚回家，結果貨到後發現鱷魚真的「很新鮮」，因用刀砍鱷魚頭時，鱷魚竟起死回生，在屋內亂竄。有關影片也在網上流出，離奇畫面引起網友討論。

    點擊圖片放大

該名內地網友在網上生鮮平台購買「內蒙古暹羅整條鱷魚」，重量約10kg以上，$1888人民幣；店家在貨品名稱一欄也標示，鱷魚將冷凍整條發貨。

當網友收到鱷魚後，看到鱷魚眼珠是黃色的，認定這代表鱷魚已死；家中小朋友更拎起鱷魚尾撫摸玩耍，毫無危機感。

沒想到網友用刀砍頭時，鱷魚竟起死回生，在屋內發狂亂爬，引得該網友全家尖叫逃命。雖鱷魚嘴已被綑住，但扭頭亂竄的畫面仍令人感到驚恐。

    點擊圖片放大

片段流出後，賣家作出回應，質疑影片真實性。店家「盒馬鮮生」店員稱，該條養殖鱷魚是可合法販賣。雖然販賣的是整條鱷魚，但事前已將鱷魚內臟挖出，是不可能復活的。

工作人員認為，該影片應是網友拼湊出來的虛假視頻。

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責任編輯：羅嘉欣

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