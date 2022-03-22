【第五波疫情】歐家榮：短時間內重發強檢通告　透過安心出行通知

▲ 歐家榮指短時間內重發強檢通告，會透過安心出行通知

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，短時間內重發強檢通告，衞生署會透過2個網上平台收集個案資料，作風險評估，包括職業、工作地址、住址，如果大廈或場所有好多個案，有機會列為強檢地方，會透過安心出行發放通知，稍後食衞局會公布；現時社區檢測中心每日檢測量是10萬，足夠應付需求，會視乎未來檢測量是否大增。

歐家榮解釋，是基於社區內核酸檢測有能力做「願檢盡檢」，希望進一步截斷傳播鏈，強檢只是輔助措施，及早發現個案可做公共衞生措施，而疫情會否反彈視乎市民疫苗接種情況及防疫意識。初期會集中在大廈，先希望針對高風險大廈，而非餐廳食肆，因現時個案都遍布不同地方。

由於現時個案多，當局主要追蹤同住家人作居家檢疫，當回落時，都希望盡量安排患者到隔離設施，歐家榮指會優化網上平台，收集更多資料，做更深入調查分析做追蹤，以至更多密切接觸者做檢疫。

被問到疫情走勢，歐家榮指，近日疫情走勢是維持1至2萬，似乎與較早前比較水平的確有下跌，但每日仍有逾萬宗個案，是相當高，現時仍不是穩定，是維持高位，雖然有回落，但死亡數字一定有滯後，因為感染至死亡有一至兩周距離，現時死亡個案是屬於一兩周前感染，故能解釋為何死亡數字仍在高位。

他強調，好難現階段就疫情作準確評估，目標都希望回落，希望透過社交距離措施同檢測截斷傳播鏈，現時仍希望動態清零，都會密切留意疫情發展，並提到第4波時疫情都曾回穩，其後有反彈。

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記者：鄧凱文