【提早暑假】醫護父母疫下辛勞OT不斷　兒子終日打機自認廢青︰對唔住爸媽

▲ 有中學生的醫護父母工作辛勞，他卻終日吃喝玩樂，有感自己是廢青。

中小幼學生現時提早放暑假，疫情下加上長假期，有學生整日無所事事。一名中學生日前在社交媒體投稿，眼見任職醫護人員的父母在這段日子非常辛勞，他卻終日吃喝玩樂，成績一落千丈，有感自己是廢青，愧對父母，也成為了他們的負累。

昨日（21日）「名校Secrets」IG分享一名中學生的投稿，他表示首次離家出走，不想回家，只因「覺得自己太廢，廢到喺我屋企好似冇乜用咁」。他講述父母都是醫護人員，疫情下工作辛苦，已數不清他們連續OT了多少日，對比起父母，自覺一無是處︰

我喺屋企就係吃喝玩樂，冇溫書冇做家務，好似成個廢青咁。

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由Band 1跌至Band 3成績

原本成績好的他，疫情開始後退步至「同Band 3C嘅成績差唔多」，而其他同學卻保持Band 1A水平，他漸覺與同學格格不入，彼此沒有聯絡，形容現狀是「人生冇晒社交」。他對只有打機與吃喝玩樂的生活感到厭倦，甚至認為「我存在係俾父母嘅一個拖累」。

他認定自己將來不會有成就，想逃離現實，開始無心向學，除了有興趣的經濟科外，主科課堂一律不聽書，上堂就是睡覺。他對自己感到懷疑︰

我甚至唔知生存喺呢個世界嘅意義係咩……唔知點解會咁，我覺得好對唔住爸爸媽媽，但係我努力唔到。

疫情下減少外出，他直言「唔再出街真係會發癲」，他離家出走只是去婆婆家樓下公園，思考著未來方向。

網民︰你唔係任何人嘅負累

網民鼓勵這位中學生不要氣餒，勇敢生活下去，疫情當前帶給人不少負面情緒，希望彼此勉勵度過困境。有網民留言，「返屋企先啦，唔令你父母擔心已經幫到佢哋好多」、「你永遠都唔係任何人嘅負累」、「唔好靠人哋去定義自己」、「散下心，抖陣再返去囉」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳