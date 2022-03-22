【防疫措施】梁萬年：香港重點任務仍然是「三減」　優先保護老年人是重中之重

▲ 國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（資料圖片）

港府日前宣布暫緩全民強制檢測，國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指，不做全民檢測並不意味著現在疫情防控就是「躺平」，香港恰恰是依據疫情態勢的變化，通過優先的確定，更科學的來完善修訂優化相應的措施。

梁萬年出席國務院聯防聯控機制召開的新聞發布會時表示，香港的情況是目前疫情正在高位運行，雖出現了下降的趨勢，但是現在高位運行的疫情，從確定優先和重點任務來看，減少重症、減少死亡、減少感染，老年人的優先保護，仍是香港防控的重中之重。

他強調，如何在這個時期集中資源、集中專家、集中力量來降低死亡，來最大限度的保護生命，這是香港當前最優先的工作。

梁萬年又提及，如果說在這個時候，在香港開展全民核酸檢測還有一個問題，就就是相應條件是否足夠具備。全民檢測需要對感染者和密切接觸者的追蹤體系，包括隔離、觀測的相應空間和人力資源等等，綜合判斷它全員檢測的時機和條件，港府暫不進行全民檢測，是基於疫情防控確定優先的要求做出的決定。

梁萬年說，香港實際上一直在圍繞著「三減、三重、一優先、四集中」這些戰略部署在和疫情做鬥爭，並且也取得了積極的成效，所以不能認為不做全民檢測就，就是放鬆了疫情的防控。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳