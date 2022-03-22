【提早暑假】都大提前4月辦「青少年暑期課程」　助中學生在家發掘興趣志向

▲ 課程自2017年開辦，去年吸引逾400名中學生參加。（大學提供）

政府暫緩全民強檢，但全港學校仍要提前於3、4月放「暑假」，加上有見近年中學生涯規劃活動因疫情停課受阻，香港都會大學提前於4月11至22日舉辦「青少年暑期課程」，讓中學生即使留家抗疫，亦能開拓眼界，探索不同職業領域，從中發掘興趣及志向，為未來發展提供清晰的指引。

都大李兆基商業管理學院自2017年起，每年為中三至中五學生舉辦「青少年暑期課程」。今年共設11個課程，涵蓋不同範疇，包括創業、會計、個人理財、餐飲服務、可持續旅遊、體育康樂、風險管理、活動策劃、社交媒體商業應用及供應鏈管理。

學生可從遊戲、業界人士分享、小組討論、匯報等互動活動，體驗大學學習生活，掌握有關的商業知識。同時，學生可藉此與其他學校的同學交流，擴闊社交圈子。創新有趣的內容以往深受學生歡迎，去年共吸引超過400多名中學生參與。

都大商學院院長區啟明表示，疫情打亂學生學習安排，學院因而作出相應支援，提早舉辦暑期課程，協助同學善用暑假的時光培養興趣、充實自己，從中探索未來升學及就業方向，為生涯規劃作好準備。

課程現正接受報名，3月30日截止。因應疫情關係，課程將以網上授課。每個課程均設有3個學校推薦名額，獲推薦的學生在成功完成課程後，可豁免課程費用，而所有完成課程的學生均會獲頒發證書一張，都大網站載有活動及報名詳情。

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責任編輯：馮琪雅