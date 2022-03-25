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【水痘食療】成人出水痘可致嚴重併發症　中醫推介食療外洗方法清熱止痕【附做法】

保健美顏 09:28 2022/03/25

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中醫推介食療及外洗方法，紓緩水痘引致的痕癢等不適症狀。

水痘令人痕癢，甚至可致發燒。若至成年才出水痘，更可引致嚴重併發症如腦膜炎。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁講解水痘的特性、症狀，並推介可茶療、外洗及護理方法，從內到外紓緩不適，清熱消炎止痕。

最新影片推介：

水痘症狀及特性

水痘是由水痘帶狀疱疹病毒引起的急性傳染病。患者多為5至10歲的小童，身上會出現令人痕癢的紅疹及水泡，水泡3至4天後會變乾、結痂。

水痘最初出現於四肢或身軀，然後擴散至面部，有可能引致發燒、食慾不振等症狀。水痘傳染性高，可經唾液，或散布在空氣中的呼吸道分泌物傳播，破掉的水痘體液及黏膜也有傳染力。

水痘有自限性，大部份人感染後會在2至3周內痊癒，但成年人患水痘的話，病情會較嚴重，有機會引起併發症例如腦膜炎、病毒性肺炎的機率也較高。孕婦如在妊娠首3個月內感染水痘，有機會導致胎兒畸形。

水痘患者分2類

中醫理論認為，水痘以風濕熱毒為患，可分為以下2種：

外感風熱型患者

  • 主要症狀：無發燒／發燒溫度不高、出疹部位以軀幹較多、泡疹漿液清亮
  • 治療方案：以疏風、清熱、解毒為主

毒熱熾盛型患者

  • 主要症狀：發高燒、煩躁不安、口渴、小便量少色黃、水痘大而密、泡疹色紫暗且混濁、
  • 治療方案：以涼血、清熱、解毒為主

水痘茶療

甘草三豆茶（內服）

  • 功效：清熱、利濕、解毒，有助紓緩水痘症狀
  • 材料：綠豆 10克、赤小豆 10克、黑豆 10克、生甘草 3克
  • 做法：洗淨材料，用清水浸泡1小時。在鍋中加入1000毫升水及材料，用武火煮滾後，改用文火煮至豆爛即可，可全日飲用。

水痘外洗治療法

消炎止痕茶（外敷）

材料：金銀花9克、菊花9克

做法：

  • 洗淨材料。在鍋中加入800毫升水及材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮30分鐘。
  • 把茶渣倒進保溫瓶，放涼後以化妝棉沾取；輕輕沾濕患處，待自然乾即可，毋須沖洗。

備註：

  • 不建議將藥棉長時間敷療患處。
  • 有需要時使用，每天3次。
  • 每天煮新鮮的消炎止痕茶用來外敷，茶療可倒進保溫瓶使用。
  • 蠶豆症（G6PD缺乏症）患者禁止使用。

水痘患者日常護理貼士

 

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清熱袪濕湯

春季氣候潮濕，加上飲食不節，易令脾胃運化功能下降。當體內積聚濕氣、鬱而化熱，容易誘發不同症狀，例如口臭、長暗瘡、喉嚨痛等濕熱症狀。此時可試試有清熱袪濕功效的湯水，緩解不適。

紅蘿蔔馬蹄土茯苓湯

點擊圖片看功效、材料、做法：

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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